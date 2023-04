Gran torneo de sóftbol Slowpitch este fin de semana en San Pedro Sula

La actividad continuará el sábado desde las 2:00 de la tarde para conocer a los mejores de la competencia. Ese mismo día serán los actos de protocolo para rendir homenaje a los personajes mencionados que han enaltecido este deporte.

El cierre será espectacular y los amantes de la pelota chica tendrán una bonita oportunidad para disfrutar de este espectáculo.

CALENDARIO

Viernes

6:00 pm (Femenino) DLG (ESA) vs. SPS (HON)

7:30 pm (Masculino) RZR (ESA) vs. Cerveceros

9:00 pm (Femenino) Fénix vs. DLG (ESA)

Sábado

2:00 pm (Femenino) Rebels vs. DLG (ESA)

3:30 pm (Masculino) Rockosos vs. Rebeldes

5:00 pm (Masculino) RZR (ESA) vs. Perdedor #5

6:30 pm (Actos de protocolo)

7:00 pm (Femenino) DLG (ESA) vs. Astros

8:30 pm (Masculino) Ganador #5 vs. RZR (ESA)