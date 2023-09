Tata Martino explica por qué Messi no jugó ante el Atlanta United

“Leo entrenará mañana junto a Jordi. El resto tienen libre. Lo iremos viendo día a día. No tenemos urgencias. Si está bien y confiado puede llegar a jugar, pero si no pasa esto esperará unos días más. Es muy difícil porque la final es un solo partido y estamos ahí. Es muy tentador ir por un título”, afirmó el ‘Tata’.

Acerca de la polémica del gol del empate transitorio, en el que no quedó claro si el balón entró, se lo tomó con cierto humor.

“Obviamente tengo dudas del empate, acerca de si la pelota entró o no entró. El árbitro dice que no hay ninguna imagen que demuestre que la pelota no entró y yo creo que no hay ninguna imagen que muestre que la pelota entró. Fue el uno a uno y a raíz de eso nos desorganizamos”, apuntó.

Dijo que Atlanta, el club al que condujo al título de la MLS Cup, es candidato a todo esta temporada. Y admitió que es muy especial regresar a la ciudad que fue su hogar.

“Es una ciudad y un club donde pasamos dos años muy buenos, nos sentimos respetados y queridos. Obviamente estoy triste porque el equipo ha perdido y siempre venimos a competir. Pero la realidad es que siempre volver a Atlanta, en la situación que sea, es muy especial para todo el cuerpo técnico”, comentó.