Directo contra Messi: “Si Haaland no gana el Balón de Oro, hay que cerrar todo”

La revista France Football publicó hace unos días la lista de los 30 futbolistas nominados para ganar el Balón de Oro 2023, pero hay tres futbolistas que destacan entre los favoritos por encima del resto.

Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé figuran en la lista de treinta candidatos para conquistar el prestigioso galardón, el cual fue ganado el año pasado por Karim Benzema, quien también está nominado.

Los principales a llevarse el premio son el argentino y el noruego. De un lado, Messi ganó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, siendo además MVP del torneo y se llevó el The Best de la FIFA, sin embargo su temporada en el PSG no fue la mejor.