Georgie Welcome sueña con volver a primera y anotarle a Olimpia y Motagua

Georgie Welcome supo posicionarse en clubes importantes del fútbol nacional e incluso dar el salto al espectro internacional. El delantero emergió cuando en el Preolímpico 2008 anotó el tanto que le dio el primer lugar a Honduras.

En aquella final, contra Estados Unidos, Welcome se encumbró como una figura que sería constante durante los siguientes años. Entre idas y vueltas, el isleño vistió las camisas del Atlás de México y el Mónaco de la Ligue 1 francesa.

Ahora, con 36 años, está alejado de los escenarios protagónicos, pero tampoco relegado al olvido. El espigado atacante es el titular en el frente de ataque del Juticalpa de la Liga de Ascenso. Los olanchanos, que supieron estar en la división de honor, aspiran a regresar al máximo circuito.

Instalados en semifinales del torneo Apertura 2021-2022, Juticalpa derrotó en la ida al Lone FC, ayer, en Juticalpa. Un 1-0, a secas, les da ventaja de cara a la vuelta en San Pedro Sula. Si alcanzan la final, enfrentarían a Potros (Olancho) o Génesis (San Lorenzo, Valle).

“No celebro nada, no hemos ganado nada todavía, voy a celebrar cuando ganemos al final ese el objetivo que tenemos y hay que se seguir trabajando todavía”, declaró Welcome al final del encuentro.

Una asistencia de Welcome abrió el camino para los “canecheros”, favoritos para ascender de categoría.

“Todas las marcas me siguen a mí, sino puedo anotar tengo que dar pase para gol. Durante la semana hemos trabajado ese movimiento y nos salió para que definiera nuestro compañero”, explicó el isleño en torno a aspectos del juego.

REGRESO A PRIMERA DIVISIÓN

En primera división, Welcome militó en Motagua, Platense y Marathón. Su carrera transcurrió entre un periplo que lo llevó incluso a El Salvador, Tailandia y Belice, además de México y Francia (principado de Mónaco).

Ahora, Welcome indica que su objetivo es uno solo, sin negociaciones: “Mi meta es volver con Juticalpa a primera división porque ellos me dieron la oportunidad, voy a ir a muerte con este equipo porque esa es la mentalidad de la directiva para regresar a primera”.

“Vamos hacer goles, yo quiero jugar contra los dos equipos grandes, Olimpia y Motagua, esa es mi meta. Me gusta jugar contra esos equipos, porque goles les voy a meter eso está claro”, ahondó el ariete.

Reconoce que el torneo de segunda división supone escollos en lo físico, para empezar: “Se debe estar bien físicamente para jugar en la segunda división, en primera es más de balón parado y táctico, pero aquí hay que correr porque los jugadores dan con todo, hay más roce”.

CRÍTICAS

Un maduro Welcome medita sobre los cuestionamientos en su contra, con los que ha lidiado a lo largo de su trayectoria: “Eso significa que estoy vivo, me gustan cuando me critican más voy a correr, yo vengo de una familia humilde y siempre hay crítica”.