Gareth Bale anuncia su retiro del fútbol: “Doy un paso atrás”

El delantero internacional galés Gareth Bale, de 33 años, anunció este lunes en un comunicado su retiro “con efecto inmediato” del fútbol, después de haber participado con su selección en el Mundial de Qatar, donde el equipo británico fue eliminado en la primera fase.

Mediante un extenso comunicado, el jugador gales expresó su decisión a los aficionados mediante un comunicado sobre el fin de una carrera exitosa tras 17 temporadas en la élite.

“Después de meditarlo cuidadosamente y en profundidad, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional”, escribió el exjugador del Real Madrid y Tottenham, entre otros equipos, y actualmente en Los Angeles FC de la MLS, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Me siento increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Momentos muy buenos y momentos malos en 17 temporadas que son imposibles de repetir, me depare lo que me depare el futuro”, subrayó.

El galés, cuyo último club fue Los Angeles FC, deja el fútbol a los 33 años, tras una exitosa carrera en la que ganó cinco Ligas de Campeones, tres ligas españolas y llevó a su selección a las semifinales de la Eurocopa 2016 y a su primer Mundial desde 1958.

“Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido, con diferencia, la más dura de mi carrera”, expresó Bale en su comunicado.