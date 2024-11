México se pronuncia sobre agresión a Javier Aguirre y hace petición tras el Honduras-México

En conferencia de prensa, Javier Aguirre, intentó restarle importancia a estos hechos reprobables por una parte de la afición catracha al final del partido.

“Es fútbol, ellos merecieron ganar. No me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. Lo otro no tiene caso ni mencionarlo porque es fútbol y no soy de quejarme”, dijo el Vasco tras la derrota y sobre el incidente al Final.

Sin embargo minutos después de haber finalizado el partido la Federación Méxicana de Fútbol se pronunció a través de un comunicado.

“La FMF manifiesta su firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el fútbol y reitera su compromiso con la seguridad”, reza parte del comunicado.

Sobre la cancha, la Selección de Honduras ganó el primer pulso, pero ahora le tocará visitar el próximo martes 19 de noviembre a México en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.