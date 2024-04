Falero reacciona tras la derrota y deja mensaje; ¿habló del arbitraje?

“En la previa era un partido difícil, Marathón es un equipo que viene jugando bien y tiene buena idea de juego, nosotros los pudimos controlar y nos pusimos a la par. Si no me equivoco, las llegadas fueron muy peleadas”, resaltó en primera instancia el técnico Miguel Falero.

“Estoy contento con el desempeño de mis jugadores, con la entrega que tuvieron para igualar el rendimiento del rival, hay algunas dudas para seguir corrigiendo. Primero que nada, hago una autocrítica sobre la pelota quieta donde sufrimos mucho, hemos marcado hombre a hombre, mixto y en zona, y esta vez la dejamos, las pelotas en el área se pagan caro. No pudimos sacar un punto importante, veníamos por los tres”, agregó.

El DT del Real España preguntó a las periodistas presentes en conferencia sobre el supuesto penal que le cometieron a Kennedy Rocha antes de encajar el gol de la derrota.

“Todos me dicen que es penal. ¿Hubo penal a Rocha? no vieron nada, ok... y en la siguiente jugada, hubo un ‘foulcito’ donde cayó el gol”, resaltó el estratega uruguayo.

Miguel Falero no escondió su inconformidad con los árbitros, pero evitó comentar sobre su desempeño para evitar futuras sanciones.

“Nosotros pensabámos que desde el partido contra Victoria aseguraríamos la clasificación, y después conseguir más puntos para escalar lo más alto posible para pelear por el título. Indudablemente, hay cosas que no las podemos manejar, eh... no puedo hablar, me sancionan, no puedo hablar. Hay cosas que sí podemos corregir con trabajo como la pelota quieta, eso sí, pero hay cosas que no están en nosotros, ¡no están! Hay cosas, que no están en nosotros”, aseguró el entrendor aurinegro.

Falero mencionó que jugar con un mejor clima está dentro de una de las “cosas que harían una mejor liga: el antidoping, el VAR, los horarios... ¿no era un lindo partido para jugar a las 6 de la tarde que la genta saliera del trabajo a ver a dos equipos que tradicionalmente hacen buen fútbol? Pero hay que parar para hidratarlos por miedo a que les pase algo... no quiero hablar más de eso. En definitiva, el partido fue muy parejo, no pudimos llevarnos ningún punto y pasa para el martes, todo el esfuerzo que hicimos previo no sirvió de nada”.

Respecto a su parado táctico, dijo: “Es imposible que un equipo presione durante 90 minutos, y ¿con 35 grados se podrá presionar durante 90 minutos? Entonces lo más atinado era elegir una estrategia más acorde y tratar de encontrar espacios a las espaldas, si a los 10 minutos le quedó una a Moya, entonces quiere decir que tan equivocados no estabámos”.

Para finalizar, el técnico Miguel Falero apuntó a lo que le falta al Real España para ganar los partidos importantes. “Ser más sólido en el area y más contundente en el área rival. Los números sobre Victoria fueron abismales y terminamos perdiendo, hicimos más de 400 toques y no ganamos. Y hoy, fue el acabón...”.