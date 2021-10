Fabián Coito asegura que recibió amenazas: “Honduras es un país muy violento”

La derrota contra Jamaica en el estadio Olímpico le pasó factura a Coito Machado, que ya vislumbraba su destitución. “El resultado de Jamaica fue determinante para la decisión final. Hay un montón de factores por supuesto, pero sin dudas fue el resultado producto de ciertas situaciones que no llegamos a la eliminatoria con los jugadores en su mejor nivel. El partido con Jamaica lo debíamos ganar, es la realidad. Y luego otras situaciones generadas por el ambiente. La sensación general de la gente, el periodismo, mucho nerviosismo. La verdad es que yo me imaginé que la decisión podía venir”.

REBAJA DE SUELDO

Coito dijo que el Covid-19 afectó mucho a su trabajo y desveló que se bajó el salario. “Esto quiere decir que se está en un recambio, pero, y no es una excusa, la pandemia nos golpeó mucho. La pandemia golpeó fuerte a las economías pobres. A la liga hondureña la partió al medio, no hay juveniles, no hay Segunda división. Y luego empezaron con que mi sueldo, que el país necesitaba mi dinero, que estaba haciendo yo en mi país cuando me tuve que quedar acá porque no podía viajar por la pandemia. Yo renuncié a un montón de plata, me lo planteó la Federación y dije correcto, estoy de acuerdo”, expresó el técnico.

El charrúa también confesó que llegó a colaborar durante los huracanes Eta e Iota, donando parte de su sueldo. “Terminó la pandemia, vinieron los huracanes, jugadores que perdieron todo y yo colaboré con tres instituciones porque así lo siento. Nunca lo comenté en Honduras porque yo no salgo en twitter. Entonces dije, ¿cómo puedo ayudar? Yo no puedo ir a cargar bolsas porque sería un vende humo”.

AMENAZAS