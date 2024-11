Exárbitro de México sobre Carlos Pavón: “Me hizo tonto dos veces”

Carlos Pavón, exjugador catracho, fue uno de los futbolistas hondureños que más hirió al combinado azteca en duelos de Eliminatoria Mundialista.

La prensa mexicana recordó a “La Sombra Voladora” de manera jocosa y polémica por su paso en la LIGA MX, donde se coronó campeón con el Monarcas Morelia.

El exárbitro Gilberto Alcalá Pineda sacó a relucir el nombre de Carlos Pavón y reveló una anécdota impresionante de los partidos que arbitró con el ariete en la cancha.

“Me hizo tonto dos veces. Se cae y marco penal. Ahí voy de idiota, marco penal. Me castigaron, no había VAR”, comentó Alcalá en un programa deportivo de Caliente TV.

“A la siguiente jornada me vuelve a hacer la misma, le volví a marcar. Me volvieron a multar, sí, sí”, agregó el exárbitro nacido en Cuernavaca.

Lo que más sorprendió de la anécdota del réferi fue su confesión de que se acercó a Pavón para advertirle que no le pitaría ninguna falta por supuestamente “pasarse de vivo”.

“A la tercera vez que pasó, lo volví a llamar. Le dije: ‘Ahora sí, aunque te den, no te voy a marcar una falta’. No le marqué una sola falta, no sé, me vale, si me castigaron era por mi culpa, era contra Pavón”, sentenció.