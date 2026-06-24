Espinel confirma lesión de jugador en Olimpia y manda mensaje a la Selección

Tegucigalpa.

El Olimpia emprendió su tercer día de trabajo de su pretemporada y con la mala noticia que no puede contar en sus filas con Jorge Álvarez, el volante se encuentra lesionado. Separado del grupo y realizando trabajo diferenciados con el cuerpo médico del club, Álvarez se perderá gran parte de la pretemporada que tendrán los leones. La noticia no es nada agradable para el cuerpo técnico de Olimpia, quien sabe muy bien lo que representa Jorge Álvarez en la plantilla y ahora no podrá tenerlo.

Eduardo Espinel, técnico de los leones fue claro y lamentó que no exista una comunicación de parte del cuerpo técnico de la Selección de Honduras con el Olimpia. "No hay una coordinación real entre dirigentes, cuerpos técnicos y entrenadores locales. No hay un trabajo mancomunado. Nosotros hemos recibido jugadores lesionados después de partidos de selección. Eso debería hablarse previamente. Hace pocos días un jugador entrenaba con Olimpia y luego llegó lesionado desde la selección. Eso nos perjudica directamente. No puede ser que no exista comunicación sobre las cargas de trabajo o el estado físico de los jugadores".