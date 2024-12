Tilguath revela oferta con club de Liga Nacional y, ¿le hicieron la cama en Génesis?

¿Qué ha estado haciendo en estos días fue de la actividad técnica?

Aprendiendo, viendo mucho fútbol y actualizándonos en algunas cositas. Todas las cosas pasan para bien.

Con honestidad, ¿usted salió bien del Génesis o no?

Yo salí bien, muy tranquilo y contento. Se hicieron cosas buenas, el equipo llegó a semifinales y eso al final habla del buen equipo que teníamos, del trabajo del cuerpo técnico y de una junta directiva responsable. Siempre tengo buena comunicación con el presidente.

Su sucesor fue Jhon Jairo López e hizo muy bien las cosas, ¿qué opinión le deja eso?

Aquí es de hablar algo claro, cuando armas un equipo es para competir, si no salieron las cosas es por otras circunstancias. Tal vez los jugadores no estaban en un buen nivel o no les salían las cosas. Yo siempre creí en el grupo y estoy muy agradecido con todos.

Siempre creí que tenían para llegar a semifinales, una lastima que no se logró, pero se vieron muy bien.

Usted conoce muy bien el fútbol hondureño y al ver el levantón futbolístico del Génesis con los mismos jugadores muchos decían le hicieron la cama a Tilguath, ¿usted qué cree?

No creo y te voy a hablar del grupo que tenía. No lo creo porque teníamos un grupo sano, pienso que los jugadores no estaban en su mejor momento. El presidente siempre les preguntó a ellos que si no me querían a mí que dijeran y me sacaba, pero tenía el respaldo de los jugadores.

¿El entrenador hondureño se debe sentir representado por Primitivo Maradiaga en estas semifinales al ser el único estratega catracho?

Creo que es un gran entrenador y espero que le ajuste a Potros para poder pasar de Olimpia. Admiro mucho a Primi porque sus equipos son los únicos que intentan jugar fútbol donde vayan. Maradiaga es un entrenador que hace respetar el fútbol y al aficionado que paga una entrada en un estadio.

Soltó una frase en su momento que decía: “Aquí les gusta que los jugadores corran como caballos y conmigo la cosa no es así”, ¿qué pensamiento lo despierta? En el fútbol es más fácil decirle a un futbolista corre que enseñarle a controlar o que la pase bien, que haga un desborde y luego un centro.