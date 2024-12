Motagua lanza oferta por legionario, define salidas y futuro de Diego Vázquez

De igual forma otro jugador que está en la órbita del equipo emplumado es Marlon ‘Machuca’ Ramírez , sin embargo las pretensiones del veloz extremo derecho no parecen lógicas en el seno del ciclón azul, por lo que las negociaciones están estancadas.

Por otro lado ya se manejan las primeras salidas del club y unas de ellas serían la de Walter ‘Colocho’ Martínez, quien podría continuar su carrera en el Génesis de Comayagua y del joven Edwin Munguía, quien sería prestado a otro club del ruedo nacional para que coja ritmo de competencia. Apuestan por la continuidad del argentino Rodrigo ‘Droopy’ Gómez.

Jonathan Rougier es uno de los capitanes del club, cuya presencia en el mimado podría llegar a su final cuando concluya el torneo y por ello buscan el fichaje del guardameta César Salandía, que juega en el Real Estelí, mientras que el gigantón Rodrigo Auzmendi sigue pensando la oferta de renovación que tiene en sus manos, aunque se complica porque pide el triple de lo que actualmente gana.

Otro de los que no tiene aún su futuro definido es Rubilio Castillo, sublíder de goleo en el torneo por parte de Motagua. El ariete tiene un par de ofrecimientos del fútbol extranjero y no ve con malos ojos volver al ruedo internacional, no obstante, ya hay un ofrecimiento para renovar el vínculo.

El joven defensor Giancarlo Sacaza, que ha dejado buenas presentaciones en la zaga azul cuando ha sido requerido por el cuerpo técnico, se queda sin contrato y su continuidad no sería problema para el club capitalino ya que lo ven como un prospecto a futuro.