Elis se sincera: el repechaje ante Costa Rica y las ofertas de la MLS

Llegar a Europa para un jugador hondureño no es nada fácil y aún mantenerse es mucho más complicado, eso lo sabe muy bien el atacante Alberth Elis , quien está atravesando su cuarta temporada bajo la dinámica del fútbol europeo.

Asi mismo, el anotador de cinco goles y una asistencia en esta campaña con el Girondins Bordeaux de Francia no dejó por fuera el tema de la Bicolor, donde puso claro que él y sus compañeros de la H tienen entre ceja y ceja a Costa Rica y buscar la clasificación a la Copa América.

"Llegar a la Premier League y al Chelsea es un sueño de chico, y esos no se deben perder nunca. Uno lucha por lograr esos objetivos. No sé qué puede pasar, pero lo que importa es trabajar para estar listo el día que lleguen esas oportunidades", expresó el seleccionado catracho en esta amplia entrevista con Diario LA PRENSA.

Está duro, pero viajo a Madrid o Barcelona, que hay muchos restaurantes hondureños. Cuando tengo libre voy a comer por allá para no olvidar la sazón.

Sigo en clases de francés para que cada vez que el entrenador hable en las charlas lograr entender más. Con respecto a la comida muy bien. Aquí como mucha carne y las pastas, lo normal que come un futbolista profesional.

Esta es mi tercera temporada en Francia, es un país muy lindo y siempre disfruto al máximo todas las oportunidades que se me dan. Estoy muy feliz aquí.

— ¿Cómo estás viviendo esta temporada con el Bordeaux?

No ha sido fácil esta temporada para todo el equipo, pero esto es fútbol, estamos trabajando fuerte para tratar de mejorar en cada partido. El club es de mucha historia en Francia y no está acostumbrado a estar en segunda división. Vamos a buscar el ascenso; sin embargo, no está sencillo, eso sí, que mientras matemáticamente sea posible vamos a intentar.

— De ser uno de los clubes que hacía cosas interesantes en primera ahora viven un panorama distinto, ¿qué crees que le ha pasado factura?

El tema cuando tocó bajar a segunda división fue un golpe muy duro para todos, luego al siguiente año se estuvo muy cerca de ascender y se perdió la oportunidad a falta de dos fechas. Bordeaux ha intentado hacer las cosas bien comprando buenos jugadores.

— ¿Para ti está siendo la temporada más complicada?

No, la más complicada sin duda para mí fue la pasada porque tuve lesiones, cambié de equipo a mitad de año, fue la primera vez que me pasaba, entonces, mis números fueron muy malos en goles y asistencias. Esta temporada la estoy tomando como un reto para poder regresar a mi mejor nivel, recuperar mis números, eso es lo que más importa al final.

— ¿Es cierto que estuviste muy cerca de regresar a la MLS en este mercado?

La verdad he tenido un par de propuestas para volver a la MLS, no voy a decir que es mentira porque sí han llegado. No se han concretado las cosas por diferentes motivos. Estoy feliz de estar en Bordeaux y yo solo dejo mi futuro en manos de Dios.