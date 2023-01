Emilio Izaguirre le responde a Troglio y habla del caso Alexy Vega

Jason pidió el finiquito, no quería estar acá, mientras que con Juan Gómez fue distinto debido a que nosotros hicimos un trato con Elías o que tenían que ser todos o nadie. Y sobre el tema de la extorsión, desconozco del tema y prefiero no hablarlo.

Los números me los da Dany Atala, el secretario. Don Eduardo y Pedro autorizan y lo mío solo es hacer mi trabajo. Darle oferta al Victoria y al jugador, eso no depende de mí.

He estado hablando con él, me ha dicho que quiere venir al equipo, pero es que el Victoria esta esperando una oferta en el extranjero, pero ojalá se venga a Motagua y si lo hace tendrá que venir a sudar la camiseta.

No me incomodó, más bien disculpas si él se molesto y fue algo que lo dije en el momento y que se mal interpretó. Porque la cosa era con el agente, me habían comunicado que era amigo, pero él ya aclaró que no es así. A Troglio le tengo respeto y no tenía que molestarse si él sabía que era mentira.

¿Con estas incorporaciones está destinados a pelear en Concacaf?

Queríamos armarnos mejor, pero no hay tiempo. Solo hubo un mes de receso y en el mercado corto, nadie queda libre. En junio vendrán más cambios y tenemos que estar adelantados a lo que viene.

¿En que necesitan reforzar para este torneo?

El más importante es un volante por derecha, luego un mixto que nos haga jugar, que cobré tiros de esquina y tiros libres, eso es lo que más ocupamos en el Motagua

Caso de Rubilio

Yo pasó hablando con él y su abogado todos los días. La idea es que el equipo chino lo quiere de vuelta y dependerá de él. Igual nosotros les hicimos una oferta al club chino y estamos a la espera que acepte y quede libre para que venga a Motagua.

¿Qué es lo que hace falta para qué se termine ese trámite?

Solo que el equipo chino acepté nuestras condiciones le hicimos y esperamos que todo sea positivo para que Rubilio se incorporé con Motagua.