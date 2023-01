Kevin Álvarez: “Salir campeón de Concacaf sería magnífico”

Es normal que al equipo que vayas y si no sos campeón la afición está allí. Creo que es bueno estar en un equipo grande, donde la presión por ganar siempre está, por eso no hay ningún problema.

El profe es fiel creyente de qué no se entrena sino que se prepara, día con día nos estamos preparando para llegar al 100.

En la adaptación uno debe de poner de su parte, Me han recibido muy bien y he venido a sumar que es lo más importante, vamos a tratar de estar en condiciones en lo táctico y físico para el inicio del torneo

Hemos venido trabajando bien, por lo que cada vez me voy sintiendo mejor y como lo he repetido en ocasiones, esperamos estar a la altura para el arranque del campeonato

Críticas por su pasado olimpista

Soy un profesional, soy muy poco de leer comentarios. Esto es así y hay que estar a la altura del equipo que te llame, ver lo que ellos te ofrecen para el bien de la familia y el bien tuyo, cada quien con su opinión y crítica, nosotros somos profesionales y así hay que comportarnos.

Sueño de la Liga de Campeones de Concacaf

Salir campeón de Concacaf sería magnífico para la carrera de mis compañeros, del profesor y para mí, no es nada fácil obtenerla pero si estamos en la competencia es porque el club se ha ganado ese lugar y está a la altura.

Pedro Troglio mencionó que Olimpia luchará por el título de Concacaf. ¿Está Motagua para pelearla?

Si no vas con la mentalidad de obtener el título mejor no vayas a competir. Nosotros también tenemos la mentalidad de pelear con grandes equipos y por qué no apostar a ganarla.

¿En qué punto de madurez llega al Motagua?

Llegó en un punto de madurez muy bueno, hemos venido creciendo y creo que cada partido, cada torneo te da una experiencia mayor, venimos bien y ojalá nos encontremos en un máximo nivel para poner todo eso a disposición del club.

Posición donde lo utiliza la “Tota” Medina y competencia en Motagua

Por los momentos he estado de lateral, pero si en su momento me ponen de central no tendremos ningún problema. La competencia al futbolista lo ayuda a crecer, siempre es bueno estar rodeado de buenos jugadores y competir por un puesto lealmente.