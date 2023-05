Emilio Izaguirre confirma el futuro de Ninrod Medina en Motagua

“Es difícil porque él llegó con cinco o seis partidos, hizo una gran Concachampions , eliminó al Pachuca , él no firmó a ningún futbolista, encontró el plantel armado. Este equipo lleva varios años juntos, esperemos que termine de la mejor manera y arme el equipo en el siguiente torneo porque ya trabajamos en eso”, confesó Emilio en Cinco Deportivo.

Sobre las sensaciones para esta ‘final’ en el Yankel, Izaguirre declaró que “es un resultado complicado porque perdimos en casa, pero es una revancha, los jugadores tienen que sacar esa rebeldía, esa hambre, esa constancia de saber que acá no se regala nada, tuvimos oportunidades pero no las aprovechamos. Queremos llegar a semifinales y pelear por el campeonato”.

Para cerrar, el Izaguirre explicó que tanto la directiva como el cuerpo técnico están trabajando juntos para que el club pueda conseguir los objetivos marcados.

“Hay muchas personas que quieren inventar cosas como que tengo problemas con Ninrod y que me meto en lo táctico. Mi trabajo es otro, pero sabemos lo que hacemos honradamente. Hasta han dicho que la directiva no pasa pendiente, no es así, nos reunimos dos o tres veces por semana con ellos”, sostuvo.

“Son situaciones que nos guardamos, pero lo tenemos que comunicar a la afición porque a veces opinan sin saber. Lo importante es que el equipo está con esas ganas de triunfar, tenemos la mayor responsabilidad de sacar esto adelante”, apuntó.