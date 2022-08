Emerson Flores, el hondureño que jugará en la tercera división de España

Emerson Flores empezó a jugar desde los 5 años y su pasión por este deporte nació desde que era pequeño, viendo a su papá, ya que siempre estaba alrededor del fútbol.

“A mi papá le encantaba jugar y yo siendo tan pequeño, lo miraba en la televisión y desde entonces es como un amor que siempre he tenido y he querido estar en la cancha y tener una pelota en mis pies, eso es lo que más me gusta”, comentó Emerson Flores en una entrevista con Grupo OPSA.

El joven de 17 años juega en la posición de lateral izquierdo y derecho y tiene raíces centroamericanas, su padre es hondureño y su madre salvadoreña.

Emerson estaría viajando a España el 1 de septiembre para poder incorporarse a los entrenamientos del club de Málaga un día después de su llegada.

SOBRE SI LE GUSTARÍA VESTIR LA CAMISA DE LA ‘H’