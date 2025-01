Eduardo Espinel revela que no cuenta con un futbolista, sustituto de Najar y el debut de Elis

Por otro lado, confirmó que no cuenta con un jugador extranjero para esta temporada. El futbolista se encontrará trabajando aparte del grupo, pero el técnico ya le comunicó que él no “está dentro de los planes”.

Asimismo, el técnico uruguayo confesó que será difícil reemplazar a Andy Najar en el lateral derecho. También reveló que el debut de Alberth Elis no lo sabe por “temas de papeles”.

La cancha de Lobos es difícil según entendido, pero las dificultades será para los dos lados y no hay excusas. No todas las canchas son iguales y toca adaptarnos.

Nos encontramos con buenos jugadores y que se brindan al trabajo día a día. Estamos preparados para competir y los muchachos van captando la idea, nosotros no hemos querido hacer muchos cambios.

ALBERTH ELIS Y LOS FICHAJES

Alberth lo conocía cuando jugaba en el extranjero y nos parece un muchacho excepcional. Él está con las ganas de volver a ser el Elis que ustedes vieron y él sueña con Olimpia y la Selección, él empieza de cero y acá toca apoyarlo porque él talento lo tiene.

Con respecto a los uruguayos, los conozco mucho tanto a Montiel como a Hernández porque son uruguayos y dos puestos que desde que llegamos queríamos reforzar y no es fácil hacerlos tan rápido y hubo mucho trabajo de los directivos. Esperemos la próxima semana ya estén con nosotros y sabemos que son jugadores que tienen mucha experiencia, mucho oficio en las posiciones que juegan.

Marco es muy dinámico en la posición que juega porque puede hacerlo en varios lados, lo traemos para el mediocampo pero él lo hace en distintas posiciones e igual como central.

FECHA DE DEBUT DE ELIS Y HABRÁN MÁS BAJAS

Lo de Alberth Elis no tengo fecha porque él no está habilitado por un tema de papeles, hay cosas que todavía faltan y por el estado físico también hay que trabajarlo. Así que tenemos fecha exacta.

El fútbol es muy dinámico, miremos el caso de Najar y sería injusto que yo diga si habrán más llegadas y bajas.

JUGADORES QUE LE HAN GUSTADO

Estoy sorprendido del futbolista del hondureño, se la tiene que creer más, algunos son sumisos, pero ellos tienen que tener más ganas para elevar el nivel del fútbol hondureño. Todos me han impresionado para bien.

PREOCUPACIONES PREVIO AL DEBUT

Lo que más me ha preocupado es llegar mejor desde lo físico porque queremos tener un ritmo más dinámico, pero hoy no podemos exigirles a ellos y faltan condicionar a los jugadores para que alcancen el nivel que queremos.

SUSTITUCIÓN DE LATERAL DERECHO

Estamos buscando alternativas y también dentro del equipo las tenemos, iremos trabajando y creo que la jerarquía de Andy Najar es difícil conseguir, intentaremos disimular la salida de Andy y ya veremos con la directiva si habrá que apostar con otro jugador extranjero o de la misma liga.

EL TEMA DE OLIVER BENÍTEZ

Se lo comunique desde el principio como pasó como Colombini y se lo dije que no estaba dentro de los gustos futbolísticos, es duro y me pasó como jugador. Oliver tiene contrato, está trabajando y él sabe que no está dentro de los planes.