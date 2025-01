Eduardo Espinel revela baja en Olimpia y se pronuncia sobre el clásico ante Real España

Es una pregunta muy recurrente que me hacen en todas las conferencias de prensa, que cuándo voy a encontrar el funcionamiento, pero el entrenador pasa todo el año buscando el funcionamiento, a veces son etapas, de los momentos de los partidos, de los jugadores, hay mejores niveles. Lo importante es la búsqueda permanente de tener ese nivel lo más antes posible, pero es difícil sostener, nosotros siempre anhelamos que el equipo sea competitivo y que sobre todas las cosas, como le digo a los muchachos, provoquen cosas, a veces el rival te deja hacer cosas y a veces no, de nuestro lado se trabaja para ser protagonista, en un semestre es muy difícil, pero estamos tratando siempre de buscar la perfección.

Los jugadores extranjeros cuándo debutarán

Estamos en eso, hasta el mediodía no se va a saber exactamente, de todas maneras están trabajando a la par de todos los compañeros, pero todavía no lo tenemos determinado, si están veremos si los tenemos para este partido y sino seguir trabajando para el próximo.

El torneo pasado perdieron en el Morazán

No creo en las estadísticas, cada historia es diferente, lo que ocurrió en el pasado no me interesa, lo que importa es lo de que pase de aquí para adelante, solamente me dejo llevar por el momento de los jugadores, por el trabajo, será un partido difícil y si nos vamos a las estadísticas, seguramente Olimpia tiene muchas estadísticas muy buenas contra todos los equipos porque es un equipo grande.

Fichajes y el tema Oliver Benítez

No tengo información sobre la situación de Oliver, si bien dije que no estaba entre la prioridad, nunca dije que no estaba... Todo lo contrario, dije que se iba a entrenar porque tiene contrato, el fútbol es muy dinámico, nunca se sabe lo que puede pasar, pero todo jugador que tiene contrato, más allá que en principio uno puede decir que está postergado con respecto a otros jugadores, muchas veces acá dijeron que Araújo se iba y ha jugado.

Lo que dicen yo no lo consumo, Oliver es un jugador más, se está entrenando muy bien, pero también hay una batalla muy difícil en esa posición, donde es el trabajo más difícil del entrenador, cómo tener motivados a todos los jugadores pese a no jugar, en definitiva uno tiene que elegir 11 y en un equipo grande hay jugadores importantes como el otro día, que ni siquiera entraron, estuvieron en el banco, esa es una tarea difícil para el entrenador.

Rotaciones o no por la seguidilla de partidos

Hay que ser cauto en esto, en lo personal tenemos una forma de trabajar, que respetamos mucho la salida del jugador y a veces, por más que tenga un buen nivel como lo han tenido en el último partido varios jugadores, hay que respetar el estado físico, hoy va a ser un día de evaluación y el equipo mañana lo voy a confirmar, pero no me preocupa tanto quiénes son los que entran, a mí lo que me preocupa es tener todo el plantel pronto para cuando se le requiere.

Lo que pasa es que tenemos pensamientos diferentes, no sé si está bien o mal, pero no nos interesa quiénes entran, si tenemos que determinar quiénes son los 11 que entran, pero el trabajo lo tenemos que hacer todos, entran 11 y cuando haces cinco cambios el 50 por ciento del equipo que entra no es el que empezó, a veces por estrategia dejamos jugadores en el banco que están mejor que otros, como les decía, de una forma de estrategia de que terminen el partido para sostener un resultado bueno o cambiar un resultado en contra. Para nosotros son importantes tanto los que entran como los que están de cambio.

¿Cómo va la recuperación de Michaell Chirinos?

Lo de Chirinos, estábamos esperando respuestas, se ha venido trabajando muy bien, hoy es un día clave para él, si puede hacer el trabajo, siempre respetando al jugador, que sea honesto, que diga lo que siente, veremos si podemos llevarlo, pero ha venido trabajando muy bien, tenemos muchas expectativas de que pueda estar antes de la hora.

¿Cómo encara los clásicos?

En cuanto a los clásicos, me ha tocado jugar clásicos, no con equipos grandes, pero sí he estado en equipos donde tienen su rival clásico y lo hago con total naturalidad, no forzar nada, tratamos de ser lo más natural posible, no cambiar nada de lo que venimos haciendo y dejarnos llevar por el trabajo del día a día y no llenar de mucha presión al jugador, de cambiarle las palabras que se le dicen cotidianamente porque es un clásico, todos los partidos son importantes, nosotros si no le ganábamos el otro día a Juticalpa hubiera sido jodido esta semana desde el punto de vista de la crítica.

Siempre va a haber crítica si no te va bien y te van a hablar bien si ganas, es una forma de pensar que tenemos, de hacerlo lo más natural posible.