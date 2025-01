Rafael Villeda lo revela: Jugador con opciones de salir del Olimpia y ser legionario

Olimpia con nuevo DT y algunos refuerzos

“Era parte de los movimientos que había que hacer con la salida del profesor Troglio se logró el acuerdo con Espinel, contentos con el trabajo que ha realizado, reforzamos algunas áreas por temas de lesiones, además de salidas. Esperamos que los refuerzos vengan a apoyar a sus compañeros para el objetivo que es ganar el torneo Clausura”.

El regreso de Alberth Elis

“Agradecido con Dios que Alberth tenga esta oportunidad, lo necesitamos en la Selección. Es importante que retome su nivel, tiene las condiciones y el deseo. Es una segunda oportunidad que le dio Dios, esperemos que en un futuro vuelva al fútbol internacional”.

Julián Martínez tiene opción de irse al extranjero

“La verdad que hasta el momento, hubo algunas posibilidades con Edwin Rodríguez, pero no llenaron las expectativas de nosotros ni de él, no se pudo lograr y vino el problema de su lesión, cortó cualquier posibilidad y en la siguiente ventaja no dudaría que puede tener una posibilidad en el extranjero. En el caso de Julián hay posibilidad, interés, pero no se ha concretado nada, pero a ver si se puede lograr un avance de un posible interés, es importante que los muchachos puedan tener esa posibilidad en el extranjero, siempre que sea para mejoría. En lo de Menjívar, en lo personal, no he tenido ninguna posibilidad, es alguien que se merece una oportunidad y tiene la capacidad”.

La MLS es opción para Julián Martínez

“Hay dos opciones, una de MLS y otra de Europa, veremos la posibilidad que se pueda lograr algo, estamos en conversaciones y hasta los momentos no hay nada concreto”.