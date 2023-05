Edrick Menjívar lanza dardo a Salomón Nazar tras clasificar a la final

“Por eso se busca regularidad en el torneo para poder tener algún tipo de ventaja en las semifinales. No podes quedar a 15 puntos del primer lugar y exigir las mismas ventajas. Las reglas del torneo hace años están y todo mundo las conoce y no nos podemos quejar de las reglas cuando un equipo queda eliminado”, lanzó.

Sobre un posible regreso al estadio Nacional para la final de vuelta. “Contento que ya está el Nacional, es nuestro fortín, nuestra casa, donde nos sentimos cómodos porque es el monumento de nosotros, podemos asegurarte que estará lleno en la gran final si nos toca jugar ahí”.

Acerca del Olancho FC, fue muy respetuoso. “Un equipo muy complicado desde el torneo pasado, para nadie es sorpresa lo que han hecho, están bien dirigidos y tienen jugadores de experiencia y muy buenos que encontraron la regularidad durante todo el torneo, los dos equipos merecen estar en la final y será una serie muy difícil”.

Edrick Menjívar no sabía que si Pedro Troglio quedaba campeón iba a ser, junto al ‘Zorro’ Carlos Padilla, los técnicos con más títulos en Liga Nacional, con seis cada uno. Le ayudarán a que pueda conseguirlo, dijo.

“No me sabía ese dato, pero es muy interesante, uno como jugador siempre quiere respaldar al entrenador a ganar cosas grupales y personales, sería muy lindo para él y creo que le gustaría tener ese récord. El profe nos dice que disfrutemos, a veces uno con tanta presión se olvida de disfrutar los buenos momentos que va logrando uno. Hay que tomarse una pausa y ver todo lo que se está logrando”, expresó.

LANZA APUESTAS

El oriundo de las Islas de la Bahía confirmó que siempre le gusta hacer apuestas con sus amigos de otros equipos cuando les toca jugar series de definición y que esta vez no la dejará escapara. Les dejó el mensaje a Harold Fonseca y Ovidio Lanza.

“Tengo varios excompañeros en Olancho FC, Harold que somos compañeros de selección, Ovidio que nos llevamos muy bien, Christian Altamirano también, todos son buenos jugadores, les tocó salir del equipo, pero siguen siendo los buenos jugadores que han sido siempre”, adujo.

“Siempre que juego una final con un amigo hago apuestas, me tocó contra Kevin Álvarez cuando estaba en Real España. Tal vez en la semana hablo con Ovidio Lanza o Harold Fonseca y apostamos algo, la cena, aunque Harold es bien duro y tacaño, veremos si se le puede sacar algo”, dijo entre risas.

Por último, aseguró que iba a la conferencia a hacer una crítica, pero que se contuvo y mejor lo dejó pasar. “Quería decir unas cosas, pero me calmé porque después me sancionan y me sacan multas, entonces me aconsejaron que me quedara callado”, finalizó.