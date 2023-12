Edrick Menjívar y su contundente respuesta sobre Rougier a la Selección

Lo más importante es saber llevar el favoritismo, para nadie es un secreto que Olimpia es favorito, pero el favoritismo no te da el campeonato, sino lo que haces en la cancha. Tenemos un entrenador que no nos permite relajarnos, peor en una instancia de estas.

Menjívar sabe que Olimpia es favorito, pero “el favoritismo no te da títulos, tenemos un técnico que no nos permite relejar, menos en estas instancias”. El meta recordó una frase que le dejó Noel Valladares para llegar al éxito en el fútbol.

¿Qué tal es tu relación con Tilguath? Vemos que siempre se saludan.

Al Chino lo tuve como compañero en Olimpia, yo era muy joven, estaba dando mis primeros pasos. Cuando llegaba y lo miraba entrenar, aprendía de su experencia y lo que decía cuando Olimpia jugaba estas instancias, por eso sé que será muy difícil porque él le transmitirá esa experiencia a sus jugadores. Siempre que nos miramos nos saludamos, nos llevamos muy bien, Tilguath es un gran técnico, joven, que está dando grandes pasos en su carrera. Es importante que salgan técnicos hondureños así, que den frutos y empiecen en el fútbol, que sirva de ejemplo para exjugadores, que no tengan miedo de dar esos primeros pasos y demuestren lo que aprendieron como jugador, pues desde que uno los ve en los entrenamientos, conoce qué futbolista tiene el don para ser entrenador y Tilguath, por su jerarquía, lo demostraba.

En este 2023 te consagraste como guardameta de la Selección. ¿Consideras que este ha sido tu mejor año?

A nivel personal he hecho bien las cosas, es un buen semestre, antes iba a la Selección y no jugaba, pero siempre estaba con la misma alegría y compromiso con el que voy ahora que estoy jugando, ese ha sido mi éxito, pues aunque te convoquen 40 veces y solo jugues cinco partidos, así debe ser porque la camisa de la Selección es sagrada. Siempre hay cosas que mejorar, no hay que conformarse, Noel Valladares me dijo algo que siempre se me viene a la cabeza: ‘lo más importante no es llegar, sino es mantenerse’, lo que es algo que a muchos les cuesta.

No estarás en el partido del repechaje y se menciona el llamado del Jonathan Rougier. ¿Qué opinión te merece su posible convocatoria?

En lo particular tengo mi opinión sobre eso, pero prefiero no darla, no quiero generar ningún tipo de circunstancia. Eso es una pregunta que se le deben preguntar al profe Reinaldo, que es quien toma decisiones. Mi opinión me la guardo.

Siguiendo el tema, ¿qué piensas de los naturalizados a la Selección?

Me guardo mi comentario (risas). Siempre he dicho que si al ámbito nacional viene un jugador fuera de serie, que usted diga ‘wow, qué pedazo de jugador’, para mí no hay ningún problema en naturalizarlo y ponerlo a jugar, pero creo que en Honduras hay grandes porteros como Harold Fonseca que recién hizo un gran partido ante Motagua, también Luis López que no hay que olvidarse lo que le ha dado a la Selección y al Real España, también está Marlon Licona que ha estado durante el todo proceso y lo está haciendo bien con el Victoria.