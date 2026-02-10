Menjívar es contundente y recuerda triunfo del Olimpia vs América en México

México.

" México es un ejemplo en el fútbol, liga muy buena, de la mejor en América, jugadores de alto nivel, poderío económico... México es un referente. Seria un logro eliminarlos, de hacer algo histórico", sostuvo en la conferencia de prensa.

América recibe al Olimpia este miércoles, desde las 7 de la noche en Honduras, en el estadio Ciudad de Deportes en la Ciudad de México con la ventaja del 2-1 del partido de ida en Tegucigalpa.

Edrick Menjívar es uno de los sobreviviente del Olimpia cuando derrotó al América en el estadio Azteca en la Champions League de Concacaf 2021 y tiene claro que pueden volver a ganarles en su patio.

El "Caracol" afirmó que es importante el trabajo en equipo para esta clase de partidos: "Nos tocó ganar 1-0 y quedamos fuera por el global, queremos tener ahora un ritmo dinámico e importante, dependemos de liderato de los jugadores nuestros. La única manera de verse bien es si lo colectivo mejora, que los 11 estén metidos y que las cosas salgan".

Los elogios continuaron para el capitán de los Leones: "En Honduras se mira mucho la Liga Mexicana, muchos jugadores queremos asimilar y llegar a una liga así porque es una liga importante, atractiva y bonita a nivel mundial. Muy avanzada que la Liga hondureña".

Sobre el consejo que les otorga a sus compañeros que buscar ese triunfo histórica, mencionó "que disfruten estos partidos, todo niño sueña con jugar este tipo de partidos, se anhela llegar a estas instancias, que lo hagan con responsabilidad y se respeta al rival, pero es fútbol y cualquier cosa puede pasar".

Uno de los detalles es mantener el cero a favor de los blancos en este choque: "La presión es normal, hay que convivir, es algo normal. El cero será importante y soy el primer responsable, el cero depende también del conjunto".

Y recordó: "Ese partido del 1-0 da una esperanza que se puede lograr, pero cada partido es diferente y sí se puede. Tenemos que ir a buscarlo con nuestra idea y lograr algo soñado".