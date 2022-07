Dueño del Burdeos, club donde milita Alberth Elis deja a todos asombrados: “No necesitamos vender”

El propietario del Girondins de Burdeos, Gerard López, dio una conferencia este jueves donde habla sobre la grave situación que atraviesa el club francés donde milita el hondureño Alberth Elis.

El mandamás y empresario hispano-luxemburgués compró a la institución in-extremis en verano del 2021 tras los problemas económicos. Ahora, tras su descenso deportivamente a la Segunda División, ha sido relegado a la tercera categoría debido a su caso monetario y corre el riesgo de ser bajado hasta la quinta.

Para “salvar” al Girondins, se ocuparían múltiples ventas para obtener ganancias de sus futbolistas, incluyendo a Elis, pretendidos por varios equipos en la élite europea.

Sin embargo López enfatizó en que el club, o mejor dicho él, sí cuenta con el dinero para sostenter las finanzas del Burdeos, sin embargo, los fondos del equipo se encuentran suspendidos. El presidente mencionó que la economía del Girondins podría sobrevivir en la temporada hasta sin vender un solo jugador.

“No necesitamos ventas, eso es lo increíble. Se nos dice que no necesitemos ventas, no las necesitamos. Están pidiendo dinero en efectivo a uno de los mayores fondos de inversión del mundo, que además nunca ha fallado en sus responsabilidades ni en sus acuerdos con el club”, apuntó Gerard López.

“Podemos regresar a Ligue 2 si las cosas se hacen cien por ciento bien, deportivamente es allí donde debemos jugar. Esto se trata de tener el presupuesto para la temporada y lo tenemos. Girondins no se encuentran en cesación de pago”, agregó.

Al presidente europeo se le consultó que por qué no pide ayuda para poder mejorar provicionalmente la situación económica, explicando que se rehusa a hacerlo debido a que no es necesario ya que sí hay dinero. De igual manera, informó que las cuentas del Girondins han sido bloqueadas desde hace dos días.

“No estamos aquí para mendigar. Si no rogamos es porque tenemos presupuesto para toda la temporada. ¿Sobre mi dinero? Hay una verdadera razón para no tenerlos en una cuenta y es para no tener que pagar intereses significativos del presupuesto del club por algo que no sirve para nada”, exteriorizó López.

El hondureño Alberth Elis, según reveló su agente Daniel Solís a Diario La Prensa, se irá si o si del Burdeos a “un equipo en el que compita por cosas importantes”. Nantes de la Ligue 1, Leeds United y West Ham de la Premier League, entre otros, lo siguen muy de cerca.

Actualmente, el delantero se encuentra haciendo pretemporada y está muy tranquilo, según su representante.