Donis Escober da su pronóstico sobre la final y el DT para Olimpia

Para el fútbol hondureño no es bueno, pero para la institución sí porque hacen una inversión, un gasto, una planificación, yo tengo casi 25 años en el equipo y desde que llegué la mentalidad del directivo y del jugador es ganar, Olimpia no se va cansar de eso, pero para el fútbol hondureño no es bueno porque se puede interpretar de muchas formas, Olimpia no tiene la culpa de ser el más ganador y que los otros equipos no ganen.

Sí me hubiera gustado, yo estoy satisfecho con lo que Dios me dio, la verdad que haber jugado para el equipo que soy hincha y de mis amores la verdad no tengo ese pesar, estoy agradecido, si volviera a nacer y tener la oportunidad no dudaría en hacer mi carrera en Olimpia, es algo que lo llevo en mi corazón, y eso nadie lo va a cambiar ni con los malos comentarios, se queda conmigo, se dieron posibilidades de salir pero mi corazón me decía que no, yo era feliz donde estaba y pude cumplir mi sueño.

Sin duda, sin prepotencia lo veo así, yo quiero celebrar y no me voy a cansar de celebrar, soy gran aficionado al club, tiene una calidad de jugadores que generacionalmente es la mejor que ha habido. Hay que sacarles el jugo y nos den esa posibilidad de estar ganando.

¿Dónde le hubiese gustado jugar?

Lo más cercano y lo mejor que hay para mi es el fútbol mexicano y tuve la oportunidad de jugar en la Primera A de México, pero estaba en el final de mi carrera y yo quería cumplir un sueño.

¿Qué equipo era?

No hablamos de equipos, solo me habló un contratista que había un equipo interesado en la Primera A, empezamos a hablar un poco, pero me pudo más el sentimiento y me quedé en Olimpia.

Fútbol hondureño ¿Cómo ve el fútbol nacional para el 2025?

Me da mucha tristeza, al mismo tiempo preocupación, estoy en este ámbito, y como parte quiero ver mejor a la selección ver mejore jugadores, tenemos un claro ejemplo, donde nos querían hacer jugar, supuestamente aquí están los futuros del balompié nacional y las condiciones en las que nos quieren hacer jugar en el torneo reservas, son cosas que a veces no tolero, y hubo un cambio de generación que no ha sido fácil, clasificamos a dos mundiales seguidos, estuvimos a poco o nada de clasificar a un tercero, la generación nueva que no asimiló bien que es una eliminatoria.

Lo que significa vestir la camisa de la “H”, es un tema muy complejo no me gusta hablar por que mucha gente lo puede malinterpretar solo puedo decir que me da pesar, me duele lo que estamos viviendo la camisa de la Selección es lo más grande que puede haber, y uno desea ver en lo más alto triunfando sobre todo al jugador.

Ver esa camisa en un mundial de nuevo es lo más lindo que ha uno le puede pasar, es algo histórico, creo que los hondureños comemos fútbol, es lo que nos une, la Selección es lo que nos une mucho más en un país tan bravo como el de nosotros, y últimamente esas cosas no se están dando, esperemos que los directivos, la federación, inviertan en canchas, buenos complejos para que puedan salir jugadores al extranjero.

Desgraciadamente estamos en una etapa donde el futbolista es consumido por la tecnología, ya nadie le dedica tiempo, yo paso por muchas canchas y las veo vacías, nadie le quiere dedicar tiempo al deporte, es muy raro ver jóvenes sacando el colmillo de la calle, ese talento se está perdiendo todo ello, ahora solo utilizan el teléfono, redes sociales y no le dedican tiempo a algo que es lindo, que puede les da la posibilidad de cambiar la vida a la familia pero son circunstancias y es la época que estamos viviendo.