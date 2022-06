“Fue un partido donde lógicamente era muy marcado la parte física por lo que pasó en la cancha . Llegamos casi a las 3 de la tarde y se sintió el físico, por eso hicimos esos cambios. Pero no nos terminó alcanzando ante un equipo que manejó bien la pelota. Fue un partido parecido al del viernes, pero la parte física no es un tema menor” , comenzó analizando Diego.

“Primero no sé si es un equipo grande o no, pero tiene jugadores de mucho nivel. Han sido partidos parejos en los últimos tiempos, antes no tenían fútbol profesional. Se vio muy claro en la parte física, no competimos al mismo nivel y este tipo de ventajas pasó factura. Repito estuvimos 20 horas en el aeropuerto, estamos cansando nosotros que no jugamos, ni digamos los jugadores. Era un partido difícil de analizar”, indicó.

“La Barbie” detalló que se vio en la necesidad de realizar los cinco cambios de entrada en la segunda parte debido al agotamiento que tenían los jugadores.

“Pasó todo por lo físico. No teníamos piernas y por eso los cambios. El pasado viernes jugamos, luego el domingo más de ocho horas en el aeropuerto, si nosotros estábamos cansados no, imagínate ellos. No entrenamos y estuvimos en el aeropuerto, eso es mucha ventaja y eso pasó pasando factura. Aceptó que Curazao nos manejó la pelota y fue superior”, puntualizó.

A Diego se le cuestionó el hecho de que no utilizó a los jugadores que se quedaron en San Pedro Sula y que al final no les dio participación.