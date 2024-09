Diego Vázquez y sus palabras tras caída del Motagua: “Estamos molestos”

“Mejoramos en el segundo tiempo y siempre regalamos un tiempo, entramos sin precisión. En el segundo ellos (Marathón) ya con la ventaja se tiraron atrás y nos faltaron ideas, pero intentamos hasta los últimos segundos, buscamos por fuera y dentro, por balón parado, no pudimos empatarlo, regalamos todo el primer tiempo”, explicó el trámite del juego.

Y siguió: “Venimos de hacer un esfuerzo enorme, un desgaste no solo físico sino también mental, entonces cuando haces un gran esfuerzo es normal, lo hablamos en la charla y todo, después hablarlo y llevarlo a cabo cuesta bastante, lo terminamos pagando en el segundo tiempo”.

“Es un factor (lo físico) se hizo un refuerzo enorme el miércoles (ante Herediano), pero tampoco es excusa porque ellos también jugaron. Nosotros viajamos y jugamos, lo físico es un factor, es complicado jugar dos torneos a la par, pero es parte de esto”, destacó.

Marathón tenía 15 partidos sin vencer a Motagua en Tegucigalpa, dato que le restó importancia Diego Vázquez. “Nosotros perdimos dos puntos, lo demás es solo para la estadística”, afirmó.

Sobre la derrota, esto fue lo que comentó el entrenador de Motagua.

“Salimos molestos, todos queremos ganar, hoy no pudimos y hay que darle méritos al equipo rival, me desencantó lo del primer tiempo, el segundo sí intentamos por todos lados, mejoramos mucho, pero no nos bastó”.