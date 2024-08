Diego Vázquez se enfrenta nuevamente a periodista: “Sos mala leche, no sabes de fútbol”

Tras el pitazo final de Nelson Salgado, Diego Vázquez, DT del Motagua, atendió la conferencia de prensa en donde se molestó ante una pregunta que le hizo el periodista Gustavo Roca.

“Con respeto a la generación de juego, ¿qué puede hacer usted para mejorar el funcionamiento de los delanteros?”, le consultó el periodista de Grupo OPSA.

Diego Vázquez respondió: “Te tengo que decir NEXT, sos mala leche, no sabes nada de fútbol, ¿cuándo jugaste fútbol? Mandame el video, no preguntes más, no te respondo porque sos mala leche, sabes que, acá transpiras porque hay”.

Seguidamente, el estratega del ciclón habló sobre las bajas que presentó el equipo en el análisis de la derrota de su equipo frente al Real España.

¿Qué opinión le merece esta segunda derrota del Motagua?

Fue un partido de dos tiempos. En el primer tiempo generamos incluso más que ellos, pero, al final, en un momento clave psicológico cuando va a terminar el partido cometemos un error, no sé si lo toca mucho. Ya en el segundo tiempo nos costó generar un poco de fútbol, no tuvimos ideas para llegar y poder empatar el partido. En sentido, Real España estaba bien parado atrás. aire, porque hay aire acondicionado. Next, dale.

¿El cansancio le afectó en el juego ante Real España?

Lógicamente sí, estás en dos torneos, el rival solo está jugando un torneo, esto te pasa factura, pero tampoco es una excusa, porque si tenemos un equipo para afrontar en los dos torneos.

Bajas sensibles de Motagua

Nos faltó Luis Vega, Denis Meléndez, el mismo Marcelo Santos, sin tres centrales para un equipo que juega con línea de tres, es mucho, tuvimos que improvisar. A partir de ahí quisimos cambiar el sistema porque estábamos en desventaja, pero nos faltaron ideas para llegar al arco rival.

¿Va a continuar con la idea de dos delanteros?

Vamos a ver, en este torneo separamos los dos torneos, el torneo pasado perdimos de visita exactamente en la segunda fecha.