Diego Vázquez crítica expulsión de Walter Martínez y habla de la rabieta de Rubilio Castillo

El juego: “Hicimos un gran partido todo el tiempo, salvo al final con la expulsión y el error a balón parado, siempre buscamos y luchamos. Cometemos una falta inocente donde la pelota va para afuera, fue sin necesidad, no lo he visto, no sé si Jony Rougier salió mal, esos errores no se pueden cometer en este tipo de partidos, muy poco para reprocharle a los jugadores, jugamos ante un gran equipo y todavía falta el partido allá, creo que la llave, si bien vale el gol de visitante, sigue abierta”.

“Sabemos que es un equipo que maneja bien la pelota, hay que darles pocos espacios, le da buen destino al balón, quizá en ese aspecto nos sorprendió muy rápido en el segundo tiempo el gol y el momento psicológico, cometimos un grave error en la marca al no taparle el pie hábil al jugador que llegaba”

“Con respecto al juego de vuelta, son partidos cerrados, dos equipos que juegan bien, está abierto y tenemos que irlo a ganar a Costa Rica”

Por qué tardó en los cambios: “Son momentos del partido, creo que estuvo perfecto, decís eso porque después lo terminaron empatando, pero si ganábamos el partido no ibas a decir que demoré, el partido lo teníamos ganado y nos empatan en el descuento, con el resultado ya puesto es fácil”.

La actitud de Rubilio Castillo al salir de cambio: “Molestia con él mismo, por salir, es parte... está bien”.