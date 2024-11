La categórica respuesta de Denil Maldonado al ser consultado por la altura de México

Este sábado, un días después del Honduras vs México , el defensor central charló con los medios de prensa en donde analizó el segundo duelo.

Anthony “Choco” Lozano es una de las ausencias más notables de la Selección de Honduras en esta doble ventana de fecha FIFA. El delantero del Santos se lesionó y no pudo ser parte de la convocatoria.

Detalló que el tema de la altura de Toluca no será factor para que los aztecas saquen ventaja y aseveró que es el momento idóneo para dar el golpe de autoridad.

Se viene la vuelta ante México

“Tenemos que estar tranquilos, ayer disfrutábamos con nuestras familias, ahorita estamos enfocados en este partido”.

Ahora tiene la capitanía de Honduras

“Me siento bien, estoy tranquilo, el grupo me ha respaldado en ese aspecto, es una bonita responsabilidad, dentro del terreno de juego somos 11 capitanes”.

¿Para el duelo de vuelta, se piensa que irán o ventaja o no?

“Creo que son partidos diferentes, hay que irse a plantar bien allá, inteligente en todos los aspectos, ellos irán con otra actitud sabiendo que están en la losa con dos goles abajo, es ahí donde entra la inteligencia y la capacidad de jugar estos partidos”.

¿Cómo van a contrarrestar la altura de Toluca?

“Si nos ponemos a hablar el tema de la altura, creo que va a estar para los dos. Si no me equivoco, solo Alexis Vega juega en Toluca, creo que la mayoría se pueden decir que son mexicanos, ellos no están acostumbrados a la altura, hay que trabajarlo bien, puede afectar un poco, pero hay que mejorar”.

¿Este duelo es vital para su generación, es un punto de partida a lo quieren representar ustedes?

“Claro, siempre hay generaciones, esta es una generación que viene creciendo, sé que a veces hay procesos donde se piden resultados, ahí es donde entra la capacidad que los procesos van poco a poco, se ha ido formando una nueva camada, ahí se aporta mucho desde la experiencia, es un bonito grupo, esperamos en Dios seguir sumando”.