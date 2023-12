Denil Maldonado habla de su futuro y sobre la final Motagua-Olimpia

La verdad que yo ando de vacaciones aquí y el que le tiene que preguntar eso es mi representante. Mi representante es el que está manejando el tema, yo, pues obviamente me vine para estar disfrutando con mi familia esta fecha de Navidad. Pero bueno, esperemos en Dios que pase lo mejor.

¿Cómo sientes de la evaluación de lo hecho en este campeonato allá en la MLS?

La verdad que yo siento que fue un bonito año. La verdad que sí tuve mucha participación, el profe me tomaba en cuenta. Pero bueno, creo que ya no depende de mí. Yo hice mi trabajo, ya que creo que depende más que todo de Los Ángeles.

¿Vas a quedarte allá por la experiencia que has tenido?

Ya me está cambiando de equipo.(Reaccionó de inmediato) Yo la verdad todavía no tengo nada en concreto, como vuelvo a repetir, yo ando de vacaciones disfrutando con mi familia y si Dios lo permite y me quedo, pues gloria a Dios, si no, pues veremos qué ofertas pueden salir.

¿Tu primera opción es quedarte en Los Ángeles?

Sí, como lo vuelvo a repetir Los Ángeles tiene la opción y para mi ellos son la primera opción; La verdad que no he tenido plática, yo obviamente acabo de llegar, vine a disfrutar el partido, me gusta ver siempre la final y bueno, aquí andaba disfrutando.

¿Tu prioridad es mantenerte en el extranjero?

Sí, como lo vuelvo a repetir Los Ángeles tiene la opción, yo estoy de vacaciones, mi representante es quien maneja el tema.