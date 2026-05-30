  1. Inicio
  2. · Deportes

Dembélé revela el sufrimiento oculto del PSG tras ganar otra Champions League

El delantero francés hizo tremenda confesión luego de que París Saint Germain se impuso en tanda de penales ante Arsenal.

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 16:00 -
  • Agencia EFE
Dembélé revela el sufrimiento oculto del PSG tras ganar otra Champions League

Ousmane Dembélé fue una de las grandes figuras en la conquista de la UEFA Champions League por parte del París Saint-Germain.

 Foto EFE.
Budapest, Hungría.

El atacante del París Saint Germain Ousmane Dembélé, calificó como "una gran noche" el éxito logrado en Budapest, en la Liga de Campeones que cuadro francés ha conseguido por segundo año seguido tras batir al Arsenal por penaltis.

"Ha sido algo excepcional, una gran noche. Hemos trabajado mucho para conseguir dos títulos seguidos y es increíble. Estamos felices y vamos a disfrutarlo", dijo el Balón de Oro sobre el césped tras lograr el título.

PSG celebra, indignación, sorpresa con MVP y lo que pasó con el villano

"Toda la temporada ha sido difícil y tuvimos que gestionar muchas cosas pero al final lo hemos logrado y volvemos a ser campeones de la Champions", recordó el atacante que hizo, de penalti, el gol del empate de su equipo en la final.

Dembélé fue sustituido al final de los noventa minutos. No jugó la prórroga. "Tenía calambres. Desde el minuto 80 hasta el final. Todos lo pasamos mal, muchos los tuvimos", desveló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias