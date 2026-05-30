Dembélé revela el sufrimiento oculto del PSG tras ganar otra Champions League

Budapest, Hungría.

El atacante del París Saint Germain Ousmane Dembélé, calificó como "una gran noche" el éxito logrado en Budapest, en la Liga de Campeones que cuadro francés ha conseguido por segundo año seguido tras batir al Arsenal por penaltis.

"Ha sido algo excepcional, una gran noche. Hemos trabajado mucho para conseguir dos títulos seguidos y es increíble. Estamos felices y vamos a disfrutarlo", dijo el Balón de Oro sobre el césped tras lograr el título.