Daniela Mendoza, la pequeña campeona: “Quiero viajar por todo el mundo con el ciclismo”

La Vuelta Ciclística Infantil Diario LA PRENSA 2024 tuvo el honor de ver en acción a la vigente campeona nacional de ciclismo de montaña y su participación no podía terminar más que con oro en su categoría.

“Estoy muy contenta por haber ganado”, fueron las palabras de Danielita , quien confesó que, “por mi papá y maestro me metí al ciclismo”.

Mendoza tuvo su primer bicicleta con rueditas a los 4 años y desde ahí se enamoró del deporte. “Cuando practicó siento emoción y un amor a la bicicleta”, comentó la pequeña.

Dani es muy disciplinada pues lleva el estudio y el deporte de la mano y es ella misma quien explica cómo se organiza.

“De lunes a viernes me despierto a las 5:00 am y llego a la escuela a las 7:00 de la mañana, salgo a las 12:40 pm y luego si hay entreno con bicicleta tengo que estar en Sigua Training a las 3:00 pm y salimos a las 6:00 pm. Ahí me enseñan técnica y velocidad”, acotó Daniela.

Ella tiene un año y medio en la escuela y es una triatleta porque además de practicar ciclismo, complementa con natación y atletismo.

“Quiero seguir siendo campeona nacional y viajar por todo el mundo con el ciclismo”, finalizó.