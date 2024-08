Uberti sin tapujos: le responde a Pavón y atiza contra Emilio Izaguirre

¿Cómo fue la polémica con Tilguath?

Tilguath ya estaba contratado cuando yo tomé este cargo, durante el proceso de Tilguath se hicieron como diez partidos amistosos, se los voy a enumerar: se jugó dos veces contra Belice, perdimos con Costa Rica, perdimos con El Salvador, perdimos con la Sub-23, perdimos con Lone. Fuimos a Uruguay a una gira en donde solo disputamos uno por que allá nos agarró pandemia, perdimos también.

Cuando se vino de pandemia se dio por suspendido el torneo que involucraba a los chicos 2001 y 2002, se suspendieron los Mundiales Sub-17 y Sub-20. Entonces, la Comisión de Selecciones habían propuesto rescindirlo, yo nunca tuve que ver en la salida, no lo traje ni lo descarté, las personas que lo trajeron evaluaron su camino.

¿Tuvo diferencias con él?

No, las diferencias, no sé a qué llamarle diferencias, ya que cada quien trabaja en la medida de sus posibilidades y conocimientos, aquí influyen los resultados deportivos, si yo estoy saliendo porque erramos un penal, ¿qué podemos esperar de uno que perdió siete partidos de nueve? Ciertos resultados deportivos marcan situaciones más allá de interioridades que no las voy a comentar porque no me corresponden. Pero, básicamente, los resultados deportivos en el tiempo que estuvo no estaban ni cerca de lo que se necesitaba.

¿Por qué situaciones salió Tilguath?

No sé, habría que preguntarle a Jorge Jiménez, él lo contrató y le comunicó que saliera, son buenos técnicos, no sé por qué el ataque a la Federación, además de inventar leyendas urbanas como que yo doy orden del que Génesis no venga ninguno, es una mentira, es una falacia, aquí todas las mentiras valen más que las verdades.

¿No tuvo ninguna injerencia?

Salieron los dos entrenadores: salió él y salió Luis Alvarado. Alvarado siguió por una razón muy sencilla. El siguiente proceso involucraba a jugadores 2003 y 2004, eran con los que Alvarado había trabajado en Sub-17, entonces considero que muchos jugadores de 2004 eran conocidos por Alvarado y que él podía iniciar cómo iba a ser el proceso desenvolviendo, él no había tenido la oportunidad de demostrar debido a que había tenido posibilidades de demostrar, rendimiento y cosas porque su pasaje había sido muy corto.