  1. Inicio
  2. · Deportes

Dani Olmo liquidó al 'Ratón' Ayala y no acepta sus disculpas: "Está faltando a la verdad"

El jugador del Barcelona y de España asegura que Roberto Ayala "falta a la verdad" y no hace "ninguna falta" que se disculpe.

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 12:29 -
  • Agencia EFE
Dani Olmo liquidó al 'Ratón' Ayala y no acepta sus disculpas: Está faltando a la verdad

Roberto 'Ratón' Ayala, asistente de la Selección Argentina, agredió a Dani Olmo con un puñetazo al rostro tras la final del Mundial 2026.
Barcelona, España.

El jugador del Barcelona, Dani Olmo, dijo sobre la agresión que sufrió por parte de Roberto Fabián Ayala, miembro del equipo técnico argentino, al término de la final del pasado Mundial 2026, que éste "falta a la verdad" y por lo tanto no hace "ninguna falta" que se disculpe.

Así lo aseguró en unas declaraciones al 'Diari de Terrassa', su localidad natal.

Olmo señaló que si alguien asegura, en referencia al 'Ratón' Ayala, que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo afirmando que era como respuesta a algo que le dijo, entonces "seguramente no se arrepiente", porque "está faltando a la verdad".

"No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", subrayó.

Preguntado sobre la importancia de que los protagonistas en el mundo del fútbol sean un ejemplo para todos, Olmo dijo que cuando sus hijos, su familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, él quiere que estén orgullosos de cómo compiten, de cómo ganan, pero sobre todo del comportamiento en el campo.

"La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso comporta una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo que es realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", afirmó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias