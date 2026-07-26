Dani Olmo liquidó al 'Ratón' Ayala y no acepta sus disculpas: "Está faltando a la verdad"

Barcelona, España.

El jugador del Barcelona, Dani Olmo, dijo sobre la agresión que sufrió por parte de Roberto Fabián Ayala, miembro del equipo técnico argentino, al término de la final del pasado Mundial 2026, que éste "falta a la verdad" y por lo tanto no hace "ninguna falta" que se disculpe.

Así lo aseguró en unas declaraciones al 'Diari de Terrassa', su localidad natal.

Olmo señaló que si alguien asegura, en referencia al 'Ratón' Ayala, que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo afirmando que era como respuesta a algo que le dijo, entonces "seguramente no se arrepiente", porque "está faltando a la verdad".