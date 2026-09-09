Cristiano Ronaldo anota golazo y cada vez está más cerca de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo continúa acercándose a una de las marcas más importantes de su extraordinaria carrera. El delantero portugués volvió a hacerse presente en el marcador este miércoles durante la victoria del Al-Nassr por 2-1 sobre el Abha y elevó a 979 su registro goleador, quedando a 21 anotaciones de alcanzar los esperados 1.000 goles.
El capitán portugués abrió el marcador en el minuto 22, cuando apareció dentro del área para conectar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por su equipo. Ronaldo se elevó entre los defensores y dirigió el balón hacia la portería para conseguir una nueva anotación en su camino hacia los cuatro dígitos.
El tanto también significó el tercero de Ronaldo en cinco partidos disputados en la temporada 2026/27. Antes había marcado frente al Al-Riyadh y al Al-Taawoun, mientras que no consiguió anotar ante el Al-Ettifaq ni frente al Al-Ittihad.
Un paso más hacia los 1.000
Con 979 goles, Cristiano Ronaldo necesita ahora 21 tantos para llegar a los 1.000. La cifra adquiere todavía mayor relevancia por la etapa de su carrera en la que se encuentra el atacante portugués, quien tiene 41 años y continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del Al-Nassr.
El portugués ha construido durante más de dos décadas una trayectoria marcada por su capacidad goleadora. Ha defendido las camisetas del Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, además de representar a la selección de Portugal. Su producción ofensiva lo ha convertido en uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol. RReuters
La búsqueda de los 1.000 goles se ha convertido en uno de los grandes atractivos de esta etapa de su carrera. Ronaldo incluso ha reconocido recientemente que la temporada en curso podría ser la última de su carrera profesional, lo que aumenta la expectativa alrededor de la posibilidad de que pueda alcanzar la histórica cifra antes de su eventual