Cristiano Ronaldo anota golazo y cada vez está más cerca de los 1000 goles

Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo continúa acercándose a una de las marcas más importantes de su extraordinaria carrera. El delantero portugués volvió a hacerse presente en el marcador este miércoles durante la victoria del Al-Nassr por 2-1 sobre el Abha y elevó a 979 su registro goleador, quedando a 21 anotaciones de alcanzar los esperados 1.000 goles. El capitán portugués abrió el marcador en el minuto 22, cuando apareció dentro del área para conectar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por su equipo. Ronaldo se elevó entre los defensores y dirigió el balón hacia la portería para conseguir una nueva anotación en su camino hacia los cuatro dígitos.

El tanto también significó el tercero de Ronaldo en cinco partidos disputados en la temporada 2026/27. Antes había marcado frente al Al-Riyadh y al Al-Taawoun, mientras que no consiguió anotar ante el Al-Ettifaq ni frente al Al-Ittihad. Un paso más hacia los 1.000 Con 979 goles, Cristiano Ronaldo necesita ahora 21 tantos para llegar a los 1.000. La cifra adquiere todavía mayor relevancia por la etapa de su carrera en la que se encuentra el atacante portugués, quien tiene 41 años y continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del Al-Nassr. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse