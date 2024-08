Sacaza se desahoga: Revela increíble calvario en Vida y polémica en Marathón

Me sentí muy alegre, contento de poder volver a jugar después de seis meses, donde me perdí la primera final, algo que siempre había querido, pero gracias a Dios volví a jugar.

Marathón siempre estuvo conmigo, ellos me ayudaron en todas las situaciones y hubo un tiempo que no pude presentarme, estuvo en mi pueblo hasta que me dijeron que me presentara a la pretemporada.

Soy una persona muy fuerte, pero hubo veces que me sentí cabizbajo al saber que mis otros compañeros estaban jugando y me perdí mi primera final en Liga Nacional. Uno debe ser fuerte y agradecido con Dios.

Me sentí como que volví a vivir, yo vivo de esto y ayudo a mi poca familia. Son muchas cosas y a veces uno no las puede decir, pero estoy agradecido con Dios, el profe (Tota Medina), Rolin (Peña) que ha estado peleando el caso y Marathón que nunca me dejó solo.

Sí, no caía el suelto y si nos pagaban nos quitaban el 40% que no estaba tratado. Se hizo un trato de la comida, la casa. Hicimos un trato con un carro que todavía lo tengo y lo sacan en cara.

Malos, tristes y a otros compañeros les contaba que no habían pagado la casa. Mi hermano vivía conmigo y siempre me decía que no llorara.

Recuerdo que en ese tiempo yo tenía a mi ex (pareja) y ella me ayudaba en todos los casos, era una buena persona y me ayudaba para que estuviera bien. Mi mamá, mis tías y tíos que siempre me ayudaron. Yo no tengo nada contra el Vida.

Yo sufrí muchas cosas y por eso decidí venirme del Vida. Un día que íbamos a jugar contra Marathón y que estaba Raúl Cáceres, yo no iba ir a jugar porque me corrieron de la casa porque no la habían pagado, me habían cortado la luz; yo le hablé a los directivos, al final viajé e hice un gran partido en Olanchito.

Son cosas que pasan, no quiero hablar de nadie, simplemente prefiero callar. Antes decía los cosas, pero ahora soy prudente y no digo nada. Lo que pasó fue por algo, Dios lo sabe.

¿El Vida te dio algún finiquito?

Cuando yo firmé fue Elías Nazar a mí nunca me dieron un finiquito así aparte.

¿Cómo tomaste el comunicado que saca el Vida?

Vida pude decir lo que quiera, yo estoy en Marathón, ya no me interesa lo que pongan con todo respeto, yo nunca estoy en contra de ellos, ni hablo mal. Son muchas cosas que uno pasó y no todas se pueden contar. Yo no puedo decir que Luis Cruz fue malo conmigo porque no lo fue, pero habían otras personas que no debían estar en el equipo y estaban por otras cosas.

¿Fue el entorno lo que te afectó, no Luis Cruz?

Luis siempre me ayudó, él me mandaba lo tacos y me apoyaba, es buena persona. Yo nunca voy hablar mal de él. Yo empecé a jugar mal desde que se fue el profe Mira, me dolió cuando lo cortaron, él fue el que me pidió.

¿Te sentís frustrado por todo lo que pasó?

Sí. De nada servía que te pagaran si te quitaban el 40%, yo todavía pagaba un carro y había un trato de la luz y la casa y a veces me tocaba pagarlo a mí también. Uno mejor trata de decir las cosas así tranquilo y no que otra gente la interprete de mala manera.

¿Quiénes son los culpables de todo eso?

Yo no menciono nombres, es una institución, Luis (Cruz) lo sabe, él es el dueño de su equipo y sabe la gente que ha corrido.

¿Qué viene ahora para tí tras terminar esa pesadilla?

Yo estoy contento de volver a jugar y ojalá el profe me tome en cuenta como me tenía el torneo pasado que era titular.

¿Qué te dijo la Tota después de este partido?

Solo aprovechar que Dios me dio estoy y hacer las cosas bien para salir afuera (extranjero).

¿Te ilusiona regresar a la Selección?

Eso es algo muy bonito, yo ya estuve y siempre hice las cosas bien.

¿Esperas que este capítulo se cierre y que el Vida no siga con demandas?

No sé, yo nunca he demandado al Vida, ni nada contra ellos. Ellos pueden hacer lo que quieran, es su decisión. Lo que dije es por el bien mío.

¿Sientes que has actuado con transparencia?

Yo he estado tranquilo, nunca demandé un club y eso llama mala suerte al jugador. Yo digo las cosas que debo de decir.