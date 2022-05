El mediocampista ofensivo Cristian Javier Sacaza está próximo a convertirse en nuevo legionario hondureño para la próxima temporada.

El propio futbolista de 23 años de edad se despidió de las filas del Honduras Progreso y se mostró entusiasmado con la oportunidad de marcharse al exterior.

El nacido en Río Estaban, Colón, conversó con la página oficial de la Liga Betcris y reveló que su posible destino sería el fútbol de Estados Unidos o el de Colombia.

“Ya le di gracias al club por lo que me dio, estoy por salir y estamos en eso con el presidente. No se sabe si a Estados Unidos o Colombia, es un equipo que me dio muchas cosas así como yo les di a ellos, agradecerles por su confianza y su respeto”, confesó Sacaza.

Y añadió: “Siempre agradecido con ellos, al presidente que ha sido buena persona conmigo, a los compañeros y cuerpo técnico.”

En su momento Grupo OPSA informó que el futbolista contaba con dos ofertas concretas del extranjero, una en la MLS, cuyo nombre del club no fue desvelado, y otra en el América de Cali, uno de los más grandes de Colombia, donde tiene pactado realizar una prueba.

Además, se conoció que el Club Deportivo Vida habría puesto su mirada en el joven de 23 años de edad, pero al parecer el futuro del catracho está en el exterior.

Debido a sus grandes actuaciones, Cristian Sacaza fue llamado a la Selección Nacional de Honduras por parte del “Bolillo” Gómez, quien en ese entonces era el seleccionador.

El forjado en el Atlético Pinares hizo su debut con la Bicolor el pasado 24 de marzo en el choque donde se empató 1-1 ante Panamá por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.