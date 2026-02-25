Courtois no duda y adelanta el rival que le tocará al Real Madrid en octavos de Champions

Madrid, España.

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, se mostró contento de que su compañero, el brasileño Vinícius Junior, “siga bailando”, en referencia a su celebración tras marcar este miércoles el tanto que sentenció la eliminatoria de la fase previa a los octavos de final de la Champions League contra el Benfica. “Me alegro de que Vini siga bailando porque significa que mete goles”, señaló en Movistar+ al término del partido que el Real Madrid ganó por 2-1 y en el que, no obstante, reconoció, sufrió.

“Ellos, como no jugaba (Gianluca) Prestianni, no jugaron con un extremo derecho. Richard Ríos jugó por medio y nos generó problemas sobre a quién seguir; y de ahí vino el primer gol. Ajustamos en el descanso, pero en la primera parte sufrimos”, señaló. “Creo que sí somos fiables. En ‘Champions’ es normal que te creen ocasiones, pero lo corregimos con el míster. En el juego nos falta algo de fluidez y rapidez con el balón, tenemos que mover más de lado a lado con bloques bajos. No creo que estemos jugando genial, pero ganar es lo que importa ahora”, analizó.

🇪🇺🇪🇸 ATAJADÓN TREMENDO DE THIBAUT COURTOIS AL DISPARO DE RICHARD RÍOS



El portero mantiene la ventaja del Real Madrid en la serie ante Benficapic.twitter.com/r2KCdHLb6G — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) February 25, 2026

Además, explicó su parada al colombiano Richard Ríos, en un disparo raso, recordando su pasado, y el de sus padres, jugando al voleibol. "Vi una foto y la paré bien (ríe). Estoy listo para parar abajo, son los genes de mis padres, que jugaban al voleibol; y yo jugué también. Quité rápido la pierna para llegar abajo, es una técnica que aprendí en el Chelsea", explicó.

El rival que le tocará al Real Madrid en octavos

Por último habló del posible rival en octavos de final, entre un Manchester City que se ha dado en las últimas cuatro ediciones de la competición, o el Sporting Lisboa de Portugal, con el que aseguró tener más ganas de enfrentarse. “Ya sabes que mañana o pasado saldrá el City (ríe). Es verdad que hace mucho que no juego contra el Sporting, creo que en 2015 jugué con el Chelsea. Un estadio bonito también, así que espero que podamos cambiar", contestó al respecto.

COURTOIS TIENE CLARO EL RIVAL DEL REAL MADRID EN OCTAVOS 😂🇧🇪



🎙️ Movistar+#UCLxDAZN pic.twitter.com/RA9ugYcuGm — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 25, 2026