Courtois no duda y adelanta el rival que le tocará al Real Madrid en octavos de Champions

El portero del Real Madrid se mostró contento por el gol de Vinicius ante Benfica y le dice que “siga bailando”.

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 18:14 -
  • Agencia EFE
Thibaut Courtois habló sobre el posible adversario que tendrá el Real Madrid en octavos de final de la Champions League y se atrevió a dar un nombre.
Madrid, España.

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, se mostró contento de que su compañero, el brasileño Vinícius Junior, “siga bailando”, en referencia a su celebración tras marcar este miércoles el tanto que sentenció la eliminatoria de la fase previa a los octavos de final de la Champions League contra el Benfica.

“Me alegro de que Vini siga bailando porque significa que mete goles”, señaló en Movistar+ al término del partido que el Real Madrid ganó por 2-1 y en el que, no obstante, reconoció, sufrió.

Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales: sorteo octavos de Champions, hora y dónde ver

“Ellos, como no jugaba (Gianluca) Prestianni, no jugaron con un extremo derecho. Richard Ríos jugó por medio y nos generó problemas sobre a quién seguir; y de ahí vino el primer gol. Ajustamos en el descanso, pero en la primera parte sufrimos”, señaló.

“Creo que sí somos fiables. En ‘Champions’ es normal que te creen ocasiones, pero lo corregimos con el míster. En el juego nos falta algo de fluidez y rapidez con el balón, tenemos que mover más de lado a lado con bloques bajos. No creo que estemos jugando genial, pero ganar es lo que importa ahora”, analizó.

Además, explicó su parada al colombiano Richard Ríos, en un disparo raso, recordando su pasado, y el de sus padres, jugando al voleibol.

“Vi una foto y la paré bien (ríe). Estoy listo para parar abajo, son los genes de mis padres, que jugaban al voleibol; y yo jugué también. Quité rápido la pierna para llegar abajo, es una técnica que aprendí en el Chelsea”, explicó.

El rival que le tocará al Real Madrid en octavos

Por último habló del posible rival en octavos de final, entre un Manchester City que se ha dado en las últimas cuatro ediciones de la competición, o el Sporting Lisboa de Portugal, con el que aseguró tener más ganas de enfrentarse.

“Ya sabes que mañana o pasado saldrá el City (ríe). Es verdad que hace mucho que no juego contra el Sporting, creo que en 2015 jugué con el Chelsea. Un estadio bonito también, así que espero que podamos cambiar", contestó al respecto.

En este sentido, definió al equipo de Lisboa como "un rival duro" y que está "muy bien en la Liga portuguesa". "Pero es verdad que llevamos muchos años contra el City. Es como el partido soñado de la lotería, pero a ver si por una vez no cae así", concluyó sobre el conjunto inglés.

