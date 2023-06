Polémica: Najar se dio de baja en la Selección y reaparece con el DC United

El futbolista se había dado de baja con la Selección de Honduras para los amistosos ante Venezuela y Barbados y posteriormente para la Copa Oro 2023.

“No estaré viajando con el equipo (DC United) y también confirmar que no estaré en la Copa Oro, algo que ya le informé a la Federación que no estoy al cien por ciento y prefería quedarme aquí, pero que en las futuras convocatorias seré el primero en la lista”, fueron las palabras de Najar a Deportes TVC hace unos días.

“Es una lástima, siento tristeza, pero son cosas que pasan en el fútbol, uno como jugador está expuesto a esto, pero lo tomo de la mejor manera pues no es la primera vez que me pasa algo así. Estaba muy emocionado con ir a la selección, me hubiese gustado estar, pero se dio esta situación, que es la tercera vez que me sucede en esta temporada y no ha sido fácil, pero Dios dispone y sus planes son perfectos”, agregó en dicha entrevista.

Previo al duelo amistoso entre Honduras y Venezuela el pasado jueves, el futbolista visitó la concentración de la Bicolor, sin embargo, este fin de semana sorprendió con su presencia en el duelo entre el DC United y el Real Salt Lake en la MLS.