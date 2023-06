Diego Vázquez confirma los 23 convocados de Honduras a la Copa Oro 2023

"Para mí es un placer, es un orgullo, es el país donde tengo 28 años y donde nacieron mis hijos, no es presión, sino un orgullo".

"Vienen algunos con una carga, vamos a ver si lo rotamos con el 11, pero eso no quiere decir que no sea serio. Todos los partidos que hace la Selección tienen seriedad".

¿Generaría mayor crítica si no se le gana a Barbados?

"Alguien me dijo que los hondureños somos super pesimistas, vamos a ser optimistas".

¿Qué lo hace sentir optimista?

"El partido contra Venezuela me dio mucho ánimo, me gustó lo que vi y me gustó muchas cosas de las que trabajamos y que estamos en buen camino".

Denil Maldonado sigue tendiendo opción para Copa Oro:

"Todos tienen opciones, y no le cierro las puertas a nadie, lo dije anteriormente, me gusta hablar de lo que estamos y hablemos de los que están acá"

¿Los jugadores que están acá son los convocados para la Copa Oro?

"Sí, seguro".

¿Dejará el grupo como tal?

"Vamos a ver, todavía hay posibilidades".

¿Habrá debutantes ante Barbados?

"Vamos a ver, todavía no tengo todo claro para el partido de mañana, vamos a hacer el entrenamiento y todavía tengo mañana para decidir".