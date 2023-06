¡Manejó 9 horas para reencontrase con el Chelito Martínez tras 16 años!

Houston, Estados Unidos.

Martir Quintín Martínez viajó por más de nueve horas para reencontrarse con su primo-hermano el “Chelito” Martínez, quien está junto a la delegación hondureña en la Copa Oro 2023, pero no convocado dentro de los 23 oficiales. El familiar del futbolista del Marathón salió de su casa en Nuevo México a la 1:00 de la madrugada y llegó por la mañana a Houston, todo por verse con Francisco luego de 16 años.

“Somos primos hermanos del Chelito Martínez. Si no me equivoco tengo unos 20 años que no lo veo. Siempre que estábamos en el barrio jugábamos a la pelota y a mi me tocó venirme para este país y él se quedó, pero yo sé de dónde él viene”, fueron sus primeras palabras ante los micrófonos de Diario LA PRENSA. Para ver nuevamente al Chelito Martínez tuvo que salir de madrugada junto a su familia y manejar por muchas horas, hasta su cometido.

“Del Estado de Nuevo México salí a la 1:00 de la madrugada y llegué a Houston a las 11:00 de la mañana. Imagínese, vengo de manejar nueve horas y le dije a él ‘sabe qué viejón, voy a manejar bastante y no me regalará el boleto, y entonces pues’... y me regaló el boleto a mi y a mi hijo mayor y estaremos apoyando a la ‘H’”, cuenta. Martir Quintín no escondió su alegría de volver a ver a aquel niño con el que jugaba fútbol en su natal Santa Elena, una comunidad situada en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. “Al verlo en el hotel se siente una emoción indescriptible y agradable porque aparte la historia de él me conmueve a mí porque yo sé de dónde viene y lo que le ha tocado para subir y estar donde está, fue una emoción volverlo a ver después de 20 años”, relata mientras sus ojos se ponen vidriosos. “Aparte de orgullo es una emoción como familia. Ahorita lo saludé y se me quisieron rodar las lagrimas porque es mi primo-hermano”, añade. Luego aduce que lo instó a seguir luchando y persiguiendo sus sueños y que no se amilane por no ser parte de los 23 elegidos a la Copa Oro 2023. “Estuve hablando con él y le dije que ahorita no está convocado, pero es una experiencia única para él porque las oportunidades en la selección no son constantes. Le dije que estuviera tranquilo y que las oportunidades Dios las da y le va a llegar a él y vamos a apoyarlo siempre porque es familia”, confirmó.