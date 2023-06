Jaime Lozano, DT de México: “Honduras es un rival siempre peligroso”

“Encontré bien al grupo. En estos días el grupo se ha soltado más. Los jugadores se conocen. Hay lesiones siempre y hoy quedó fuera Sebastián Córdova, que fue de los mejores en la liguilla y es un jugador que me encanta porque tiene mucha calidad, lamentablemente prescindimos de él y también de otros que no estarán por unas sanciones”, arguyó con respecto a las bajas.

“Quisiera tener el control del partido y estar tranquilo con eso, quisiera generar muchas ocasiones de gol y tenemos que patear a gol porque con la calidad que tenemos debemos de terminar bien las jugadas”, seguía exponiendo Lozano.

Una cosa que criticó fue la tardía sanción de Concacaf a los jugadores expulsados contra Estados Unidos, que son César Montes y Gerardo Arteaga. Creo que se tardó muchísimo tiempo. Cuando llegué pregunté eso porque quería saber con quiénes contábamos”, dijo.

Y continuó. “Tenía entendido que era un partido de sanción para cada jugador y ayer nos notifican eso, pero uno se tiene que adaptar a eso, es bastante raro, tenemos sanciones y lesiones, prefiero no gastar energías en esas cosas y mejor buscarle soluciones”.

Explicó que la Federación de Fútbol de México no le pidió el título de Copa Oro para continuar en el cargo, esto porque él solamente cumple un interinato. “No me pidieron ni me exigieron nada, lo que estoy pensando es en Honduras, no puedo pensar más allá de Honduras y en estos torneos tienes que pensar bien y tienes que ganar. También sabemos que me exigencia es a tope”.

“Al final yo decidí tomar esta oportunidad y vas a estar frente mucha gente que te va a juzgar para bien. O mal, pero a veces las cosas parecerán injustas pero estoy feliz y optimista”, continuó con el tema.

“Tenemos a un portero con cinco Mundiales y tenemos a un gran líder, compañero y gran padre y estoy muy orgulloso por lo que has hecho y me tocó verte en Italia y eso es un poco de bronca que no te valoren aquí. Ya sos una persona querida en Italia. Quedamos a deber en el Mundial, pero cuando nos ponemos la camiseta de la selección, damos la vida por ello”, le halagó a ‘Memo‘ Ochoa.

Cerró la conferencia con una frase bastante peculiar. “Cada vez que te enfrentes a un equipo tienes que pensar que es el mejor equipo de la historia, entonces para mí Honduras es el mejor de la historia”.