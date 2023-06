Diego Vázquez explica por qué se canceló el amistoso Honduras-Barbados

Luego de la suspensión del partido amistoso ante Barbados , la mala noticia para la Bicolor no terminó ahí, sino que tampoco pudieron desarrollar su entrenamiento.

Pareciera que fuera una película de terror, pero no, es lo que está viviendo la Selección de Honduras en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, donde hicieron una escala previo a la Copa Oro 2023.

Y es que las malas noticias se dieron desde la noche del sábado con la cancelación del amistoso contra Barbados. “La cancha estaba en mal estado y por eso no se pudo jugar el partido y no vamos a entrenar en una cancha que es lo mismo”.

Vázquez aseguró que ante el mal momento, el grupo está poniendo el mejor ambiente posible. “Todos ponemos la mejor onda, pero si no hay cancha qué se puede hacer. No es falta de planificación, el tema es de los organizadores, se rompió el partido y no hay cancha”.

Y cerró: “Es un tema de New Orleans que es difícil conseguir un concha”.