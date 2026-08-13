Marathón pone su grupo al rojo vivo en la Copa Centroamericana: Esto necesita

San Pedro Sula, Honduras.

El Grupo B de la Copa Centroamericana se ha convertido en una auténtica caldera y la lucha por la clasificación está más emocionante que nunca. Lo que parecía un panorama definido para algunos clubes dio un giro importante tras la última jornada, en la que el Marathón de Honduras protagonizó una contundente actuación al derrotar 0-3 como visitante al Antigua GFC de Guatemala.

El triunfo del Monstruo Verde no solo significó tres puntos de enorme valor en territorio chapín, sino que también revitalizó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Al mismo tiempo, el resultado sentenció la eliminación del conjunto guatemalteco y dejó al Grupo B al rojo vivo, con varios equipos todavía peleando por los boletos a la siguiente fase.

El planteamiento táctico de Silvio Rudman fue clave para que el cuadro verdolaga consiguiera los tres puntos fuera de casa y alcanzó las 4 unidades tras cumplir con sus primeras dos visitas.

Con la salida de Antigua de la contienda, la disputa por los dos cupos a cuartos de final se reduce ahora a cuatro aspirantes. En la cima de la tabla se encuentran el Real Estelí, dirigido por Diego Vázquez, y el Alianza de El Salvador, ambos con 6 puntos. Sin embargo, no se pueden confiar, pues Marathón acecha muy cerca desde la tercera casilla con sus 4 unidades, mientras que el Herediano de Costa Rica se encuentra en una situación más comprometida, urgido de resultados para mantener sus opciones con vida.

La próxima fecha promete definir en gran medida el destino de este sector. Marathón disputará su primer partido como local en el certamen cuando reciba al Alianza (19 de agosto). Las matemáticas para el equipo hondureño son claras: una victoria ante su público dejaría prácticamente eliminado al club salvadoreño, ya que Alianza completaría sus cuatro partidos de la fase de grupos. El verde como consecuencia virtualmente estaría clasificando a la siguiente ronda.

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Por el contrario, si Alianza logra imponerse como visitante, el panorama obligaría al Marathón a depender de lo que ocurra en el otro compromiso entre Real Estelí y Herediano.