Selección rival de Honduras no se presentará al Premundial Sub-17 por este motivo

Un verdadero escándalo sacude al Premundial Sub-17 de la Concacaf luego de confirmarse que la Selección de Surinam no se hará presente en el torneo clasificatorio que se disputa en Honduras.
Múltiples reportes indicaban desde las últimas horas que el combinado caribeño, que debía viajar esta misma noche, no saldría rumbo a la sede, generando una fuerte incertidumbre sobre su participación.
Varios futbolistas del combinado surinamés habrían abandonado la concentración, situación vinculada a serios problemas internos durante la preparación del equipo. La falta de claridad oficial en un primer momento aumentó la confusión y encendió las alarmas dentro de la organización del torneo juvenil.
Uno de los puntos más críticos es que ya no existe la posibilidad de inscribir nuevos jugadores, ya que las listas oficiales fueron entregadas con antelación a la Concacaf. Esta situación dejó sin margen de maniobra a Surinam, imposibilitando a cubrir las vacantes y limitando cualquier intento de solución inmediata para completar la plantilla.
Comunicado de la Federación de Surinam
Posteriormente, la Federación Surinamesa de Fútbol (SVB) emitió un comunicado asumiendo plena responsabilidad por lo ocurrido. La entidad reconoció que, debido a un error administrativo, siete jugadores no fueron registrados correctamente ante la Concacaf, lo que los dejó inelegibles para disputar los partidos de clasificación al Mundial Sub-17.
La SVB ofreció disculpas públicas a los jugadores afectados, a sus familias y a la sociedad surinamesa, detallando que, aunque se planteó una alternativa para que los futbolistas viajaran como parte de la delegación, el número de jugadores disponibles resultó insuficiente para competir. Ante este escenario, se gestionó el retorno de los jugadores de la diáspora a los Países Bajos.
La ausencia de Surinam representa un duro golpe deportivo y formativo para su selección juvenil, además de abrir el debate sobre posibles sanciones o multas por parte de la Concacaf.
En lo deportivo, Honduras se verá directamente beneficiada, ya que estaba programada para debutar ante Surinam el viernes 6 de febrero, pero ahora iniciará su camino el domingo 8 frente a Guyana a las 8:00 de la noche, quedando únicamente Guyana y Bermudas como rivales rumbo al Mundial Sub-17 de Qatar.