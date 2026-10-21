El Como, con doblete de Nico Paz, hunde al Manchester United en la Champions League

Como, Italia.

Nico Paz convirtió el duelo ante el Manchester United, que no levanta cabeza, en una nueva demostración de su talento, y lideró la goleada del Como (4-1) de Cesc Fàbregas con dos goles y una asistencia, en un triunfo que completaron Anastasios Douvikas y el también español Jacobo Ramón.

El encuentro reunió en los banquillos a Fàbregas y Michael Carrick, que se reencontraron como entrenadores más de 17 años después de enfrentarse como futbolistas en las semifinales de la Champions League de 2008-09, defendiendo los colores del Arsenal y el Manchester United, respectivamente. Se decantó de lado 'lariani' y el conjunto del noroeste de Inglaterra lleva ya siete partidos oficiales sin ganar.

Minuto 2. La joven estrella argentina, ídolo de este Como, donde decidió seguir creciendo en vez de volver, por ahora, al Real Madrid, controla en la frontal a pase de Lucas Da Cunha, se da la vuelta, la orienta hacia a su izquierda, estilo Leo Messi, y la envía directa a la red. Supuso su estreno goleador en 'Champions'.

El tanto confirmó el buen inicio de los de Fàbregas, que dominaron la posesión, presionaron con intensidad y encontraron vías para superar la salida de balón. Doblegaron a un United en horas bajas, con Paz como auténtico director de orquesta, e hicieron que pareciera que, en lugar de enfrentarse a un histórico, estaban jugando una 'pachanga'. Sin nervios.

Los 'Diablos Rojos', sumidos en una crisis, sin juego ni identidad y con Carrick en la cuerda floja, agravaron su mal arranque de temporada. De poco sirvió apostar por los jugadores más asociativos ni tratar de frenar los contragolpes del Como. Ni Youri Tielemans, Mason Mount, Bruno Fernandes o Matheus Cunha lograron cambiar el rumbo. Enfrente tuvieron a un rival motivado y con un '10' intratable.