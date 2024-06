Columbus Crew tras ser goleado por Pachuca: “Tuvimos jugadores con diarrea”

Y añadió: “Se vio que físicamente no estábamos bien. Algunos chicos pasaron dos noches sin dormir. Son algunas cosas para que mejoren, venimos a jugar futbol, mientras más igualadas están las cosas, siempre vamos a tener un resultado más justo”.

“Entre dos días, tuvimos a más de 20 personas enfermas, con diarrea toda la noche. No es casualidad que 20 personas se enfermen, no quiero culpar a nadie, ni excusarse del resultado, creo que nos afectó”, señaló Hernández, jugador del Columbus Crew.

Wilfried Nancy, entrenador del club, también mencionó el problema estomacal que sufrió el equipo, pero destacó la labor de los Tuzos y afirmó que lo merecieron ganar.

“El Pachuca realmente se lo merece, es mérito de ellos, desde ayer tuvimos problemas, tuvimos diarrea, no merecimos vencer. Fue un tres a cero, así que no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, tuvimos varias oportunidades, tuvimos la posibilidad al principio del juego, que no aprovechamos, posteriormente hicimos lo que normalmente hacemos”, sentenció.

Previo al encuentro, el equipo de la MLS se preparó con máscaras de oxígeno y aditamentos para estar listos a la altura del estado de Hidalgo, pero no fue suficiente para competir ante los Tuzos.

“Aceptamos un gol, en esa posición, el gol que recibimos, fue por un error, lo importante es que tuvimos oportunidades de anotar, contra el Pachuca, aunque no lo hicimos”, cerró diciendo el entrenador del Columbus Crew.