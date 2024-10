Cléver Portillo rompe el silencio y cuenta lo que pasó en el accidente

Cléver Portillo también fue consultado sobre la Selección de Honduras, donde espera recibir una oportunidad para formar parte de la plantilla de Reinaldo Rueda.

"Uno siempre entrena y trabaja para poder estar en la Selección, es una bonita oportunidad de estar ahí, pero estamos esperando con paciencia, sabiendo que la oportunidad va a llegar y cuando llegue aprovecharla", aseguró.

En cuanto al entrenador de los Motagua, Diego Vázquez, quien estaba en la cuerda floja de Motagua, Clever dice que la culpa es de los jugadores.

"Creo que esto es más un tema de jugadores, el entrenador pone a los jugadores y ahí nosotros tenemos que responder, ya si no respondemos siento que no es culpa de ellos, ya que toman decisiones y nosotros debemos sacar lo mejor para poder demostrar en los partidos. En lo personal no lo culpo a él, nosotros somos un equipo unido, aquí los culpables somos todos", resaltó.