Pulisic se vuelve a burlar de México tras ganarle otra final: “¡Dos a cero!”

“Dos a cero, ah ni siquiera me había dado cuenta, dos a cero, que gusto de verlo”, señaló a las cámaras para luego de ver el marcador en el estadio y seguir celebrando con el resto del equipo.

Christian Pulisic , el capitán de las barras y las estrellas, no dudó en hacerlo notar y cuando se percató del famoso resultado ‘dosacero’ lo celebró en grande ante las cámaras.

Esta no es la primera ocasión en la que Christian Pulisic se mofa de la Selección Mexicana. Previo al duelo eliminatorio rumbo al Mundial Qatar 2022, el portero del combinado tricolor Guillermo Ochoa expresó que México ha sido “ese espejo” en el que Estados Unidos “quiere verse, reflejarse y copiar”; el estadounidense respondió sobre la cancha con gol, así como la leyenda ‘Man in the mirror’ (‘Hombre en el espejo’, en inglés) debajo de la camiseta.

Un año más tarde, en semifinales de la Concacaf Nations League, Christian Pulisic marcó doblete y en su celebración jugó ‘piedra papel o tijera’ con Weston McKennie, para posteriormente representar el marcador (2-0) con la ‘tijera’ y ‘piedra’.

Estados Unidos se convirtió en tricampeón de la Nations League, torneo que solamente han ganado los norteamericanos, y lo hizo nuevamente a costa de México. El combinado estadounidense celebró su nueva victoria sobre la Selección Mexicana con burlas hacia el cuadro que dirige Jaime Lozano.